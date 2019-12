FIA-voorzitter Todt verwacht niet dat de Formule 1 elektrisch zal worden

FIA-voorzitter Jean Todt verwacht niet dat de Formule 1 elektrisch zal worden in de komende ‘tientallen jaren’. Todt ziet het niet gebeuren dat de Formule 1 ooit elektrisch zal worden, al zouden elektrische motoren in staat zijn om een raceafstand af te leggen.

De Formule E is onlangs aan het zesde seizoen begonnen. Grote autofabrikanten als Mercedes en Porsche zijn actief in deze elektrische raceklasse die de afgelopen jaren flink is gegroeid. Volgens FIA-voorzitter is het voor de Formule 1 echter geen optie om te denken aan elektrische motoren op de korte termijn.

”Op dit moment kan je de Formule 1 alleen met hybride-motoren overwegen”, zegt Todt tegen Autosport. ”Er is vandaag de dag geen enkele racewagen die een afstand van 300 kilometer kan afleggen met de snelheid van een Formule 1-wagen. Het zal tientallen jaren duren voordat dit kan gebeuren en dan is het nog maar de vraag of het gaat gebeuren”, aldus de Fransman.

”Vandaag de dag is de hybride-motor de juiste keuze. De volgende stap is om te zien hoe we groenere brandstoffen kunnen ontwikkelen”, aldus Todt. Volgens Formule 1-voorzitter Chase Carey kan de Formule 1 de hybride technologie goed demonstreren voor de autofabrikanten. ”De hybride-motor kan op veel manieren een van de belangrijkste, al dan niet de belangrijkste, componenten zijn voor het aanpakken van de meer dan een miljard auto’s met een verbrandingsmotor”, aldus Carey.

