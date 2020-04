FIA zal McLarens motorwissel nauwlettend in de gaten houden

McLaren heeft toegegeven dat overgang van Renault- naar Mercedesmotoren in 2021 nauwlettend in de gaten zal worden gehouden door de FIA. Dat moet ervoor zorgen dat het team uit Woking, ondanks het bevriezen van de auto-ontwikkeling, geen voordeel kan halen door niet-noodzakelijk aanpassingen te doen. “Dit zal zeker zorgen voor beperkingen op hoe goed we de nieuwe motor in de auto zullen kunnen integreren”, aldus teambaas Seidl.

McLaren is het enige team dat na 2020 van motorleverancier verandert door van Renault naar Mercedes over te stappen. Het uitstellen van de introductie van de nieuwe technische reglementen en het bevriezen van de ontwikklingen van de auto bemoeilijkt die verandering van krachtbron. McLaren zal aanpassingen aan de auto moeten doen, maar die moeten beperkt blijven tot het inpassen van de motor. Teambaas Andreas Seidl geeft toe dat de FIA ervoor zal zorgen dat alleen de noodzakelijke wijzigingen aan de auto worden doorgevoerd.

Lees ook: McLaren bevestigt Mercedes-deal: ‘Van 2021 t/m minstens 2024 samenwerken’

“We hadden gepland de Mercedes-krachtbron te integreren in de 2021-auto”, vertelt Seidl aan Racer. Die plannen zijn door het uitstellen van de regelrevolutie in de war gestuurd. Dat heeft volgens de McLaren-teambaas gevolgen voor zijn team. “Het zal zeker zorgen voor beperkingen op hoe goed we de nieuwe motor in de auto zullen kunnen integreren.”

“We hebben samen met de FIA afgesproken dat ze nauwlettend zullen monitoren dat we alleen de veranderingen doorvoeren die absoluut noodzakelijk zijn om de Mercedes-krachtbron te installeren”, gaat Seidl verder. Dat moet ervoor zorgen dat McLaren geen voordeel haalt uit niet-noodzakelijk aanpassingen. “Ik denk niet dat de overstap naar Mercedes daardoor op de meest efficiënte manier kan worden gedaan, maar we hebben de contracten gesloten en dus was er voor ons geen reden om niet met het plan verder te gaan.“



Lees ook: Andreas Seidl: ‘Coronacrisis is laatste wake-upcall voor ongezonde sport’