Andreas Seidl: ‘Coronacrisis is laatste wake-upcall voor ongezonde sport’

Andreas Seidl ziet de aanhoudende coronacrisis als hét moment om veranderingen door te voeren, zodat de Formule 1 en de teams kunnen overleven. Dat zegt de McLaren-teambaas in aanloop naar een nieuwe vergadering over het budgetplafond en andere maatregelen om kosten te sparen. “We hebben een punt bereikt waar we grote en drastische veranderingen nodig hebben.”



De FOM (Formula One Management) houdt vandaag een videoconferentie met de teams en FIA om het budgetplafond en verdere kostenbesparende maatregelen te bespreken. Net als McLaren-CEO Zak Brown herhaalt Seidl dat de sport actie moet ondernemen als het geen teams wil verliezen.

“Ik denk dat de crisis waarin we ons nu bevinden de laatste wake-up call is voor een sport die voorheen ongezond was. We hebben een punt bereikt waarop we grote en drastische veranderingen nodig hebben”, vertelt Seidl tijdens een videoconferentie. “Voor ons is het belangrijk dat we een volgende grote stap zetten met de budget cap. Dat is cruciaal met alle financiële verliezen die er dit jaar geleden zullen worden.” Hoe groot die verliezen zullen zijn is door de aanhoudende onzekerheid nog onduidelijk volgens de McLaren-teambaas.

“Ik denk dat het belangrijk is om verschillende maatregelen, zoals het bevriezen van de auto-ontwikkeling, te combineren om dit jaar te overleven”, gaat Seidl verder. “Natuurlijk willen we het budgetplafond zo laag mogelijk houden. We hebben 100 miljoen dollar voorgesteld, iets waar we ons in kunnen vinden. Tegelijkertijd begrijpen we dat het natuurlijk een discussie is waar veel verschillende partijen en verschillende teams van verschillende groottes bij betrokken zijn”, doelt Seidl op de kloof tussen de topteams en de kleintjes.



Ondanks zijn waarschuwende woorden heeft de Duitser vertrouwen in het voortbestaan van de Formule 1. “Ik zie geen reden waarom de Formule 1 volgend jaar niet meer zou bestaan”, zegt hij. “Ik denk dat het grootste risico is dat we teams verliezen als we geen actie ondernemen.”

