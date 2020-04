Een ‘teamkampioenschap’ voor de kleintjes: zo zou Ecclestone de Formule 1 redden

Bernie Ecclestone heeft onthuld hoe hij de Formule 1 van de mogelijke gevolgen van de coronacrisis zou redden. De voormalig F1-topman zegt dat hij de Formule 1 ingrijpend zou veranderen om ervoor te zorgen dat alle teams overleven en de sport aantrekkelijker wordt. “Liberty moet dingen volledig hervormen.”

Het coronavirus stuurt het seizoen 2020 volledig in de war en zorgt voor financiële onzekerheid bij de teams. Om de kosten te drukken wordt de introductie van het nieuwe reglement met een jaar uitgesteld, al is het budgetplafond komend jaar wel al van kracht. Hoe hoog de budget cap zal zijn is echter nog onduidelijk, de kleine teams willen het plafond verder verlaagd zien naar 100 miljoen dollar, Red Bull en Ferrari willen de huidige cap van 150 miljoen behouden.

Volgens Bernie Ecclestone zal het budgetplafond niet volstaan. De voormalig F1-eigenaar vertelt aan Daily Mail hoe hij de F1 zou hertekenen. “Ik zou de regels drie jaar lang niet veranderen”, begint Ecclestone zijn verhaal. “Liberty moet dingen volledig hervormen.” Daarom stelt Ecclestone een ‘teamkampioenschap’ voor. “De grootste verandering die ik zou doorvoeren, is het creëren van een teamkampioenschap. Er zou nog steeds een coureurskampioenschap voor iedereen zijn en de grote teams blijven strijden voor de constructeurstitel.”

Naast het gekende constructeurskampioenschap een teamkampioenschap voor de kleine teams dus. Ecclestone heeft meteen ook regels klaar voor zijn ‘teamkampioenschap’: “Ik zou de minder welvarende teams twee chassis’ en twee motoren per seizoen geven en ze laten opereren met een budget van 30 miljoen pond per jaar.” Bijgevolg zouden die teams aan een ander reglement moeten voldoen. “Ik zou de regels – gewicht van de auto’s, motorvermogen,… – zo opstellen dat ik weet dat de teams met zo’n budget een goede kans maken om op het podium te eindigen en met geluk een race te winnen.”

Op die manier zou er volgens Ecclestone naast de constructeurs- en wereldtitel ook een ‘teamtitel’ te winnen zijn. “Aan het eind van het seizoen zou het team dat het best presteerde met dat budget het teamkampioenschap winnen.”

