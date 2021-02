Pietro Fittipaldi ook in 2021 reserve- en simulatorcoureur bij Haas

Pietro Fittipaldi zal ook in 2021 de officiële reserve- en simulatorcoureur van Haas zijn. De Braziliaan, die vorig jaar zijn F1-debuut maakte als vervanger van Romain Grosjean tijdens de GP van Sakhir, begint zo aan zijn derde jaar bij de Amerikaanse renstal. “De races van vorig jaar gaan me helpen om nog meer bij te dragen aan het team.”

Fittipaldi mocht vorig jaar onverwacht zijn F1-debuut maken toen Romain Grosjean ten gevolge van zijn crash tijdens de GP van Bahrein niet kon deelnemen aan de laatste twee races van het seizoen. De Braziliaan begint in 2021 aan zijn derde seizoen als reserve- en simulatorcoureur bij het Amerikaanse team.

“We zijn allemaal blij dat we de samenwerking met Pietro Fittipaldi kunnen voortzetten”, reageert Günther Steiner, die tevreden terugblikt op Fittipaldi’s invalbeurt vorig jaar. “De rol van test- en reserverijder betekent dat je op zeer korte termijn opgeroepen kunt worden om te rijden en dat bleek eind 2020 het geval te zijn voor Pietro in Bahrein. Ondanks de eisen van het rijden met weinig tijd om zich voor te bereiden, heeft hij ongetwijfeld een solide job voor ons gedaan – niet in het minst omdat hij de VF-20 nog niet eens had getest”, aldus de Haas-teambaas.

Ook Fittipaldi zelf is opgetogen met zijn contractverlenging. “Ik ben erg blij dat ik voor het derde jaar bij Haas aan de slag mag”, vertelt de Braziliaan. “Ik ben Gene (Haas, teameigenaar, red.) en Günther dankbaar dat ze me opnieuw de kans geven.”

Door de ervaring die hij in de GP’s van Sakhir en Abu Dhabi opdeed, denkt Fittipaldi het team komend seizoen beter te kunnen helpen. “Ik werk nu al een paar jaar samen met de engineers en ik heb echt het gevoel dat het een grote familie is bij Haas. De twee races die ik vorig jaar reed, hebben me geholpen om nog meer ervaring op te doen, en ik weet zeker dat ik daardoor nog meer zal kunnen bijdragen aan het team.”

