Het Amerikaanse autoconcern Ford wil een deelname aan de Formule 1 overwegen. Ford ziet de Formule 1 nog steeds als de koningsklasse van de autosport en ziet dat deze er sterk voor staat: “Ze hebben een geweldige competitie gecreëerd.”

Ford is, naast Hyundai en Honda, een van de namen die in verband gebracht wordt met het motorproject van Red Bull. Het Amerikaanse bedrijf zou dan vanaf 2026 samenwerken met Red Bull Powertrains om er vervolgens een Ford-badge op te plakken.

Er gaan tevens geruchten dat Red Bull om deze reden haar nieuwe bolide voor het seizoen 2023 vanuit New York presenteert, maar daar wil Ford Performance-baas Mark Rushbrook niets over kwijt. Wel geeft hij toe dat de Formule 1 tegenwoordig een interessante optie is die Ford niet zomaar moet uitsluiten.

“De Formule 1 is absoluut sterk en aan het groeien, zowel in de Verenigde Staten als wereldwijd”, zegt Rushbrook tegen Motorsport.com. “Zij hebben een geweldige competitie gecreëerd. Het is nog steeds de koningsklasse van de autosport, maar zij zijn nog steeds in staat om een nieuw publiek te trekken door dingen als Drive to Survive”, doelt hij op de populaire Netflix-documentaireserie.

“Als bedrijf racen we voor innovatie, technologieoverdracht en de kans om te leren, maar ook om marketingredenen”, voegt Rushbrook toe. “Het is zeker verschoven en het vereist absoluut een overweging.”

Over de geruchten dat Ford vanaf 2026 met Red Bull zou samenwerken, wil Rushbrook niets kwijt. “Wij gaan niet in op speculatie, maar hier geldt hetzelfde als bij de andere raceklassen. Het is onze verantwoordelijkheid om deze te bestuderen en te begrijpen. Vervolgens moeten we beslissen of het een logische stap is of niet.”