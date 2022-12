De geluiden dat Ford op een Formule 1-terugkeer zint – en dit wel eens met Red Bull kan zijn – worden steeds luider. Ondertussen rijdt Red Bull in 2023 ook in naam echter weer ‘gewoon’ met Honda-motoren. Het laat zien dat er nog genoeg speelt rondom de motorsituatie bij het team van Max Verstappen.

Dit natuurlijk nadat Red Bull in 2022 voor het eerst officieel haar ‘eigen’ motoren had, van Red Bull Power Trains. Al zijn dit eigenlijk gewoon Honda-motoren, die ook nog uit Honda’s Formule 1-fabriek in het Japanse Sakura komen. Officieel heeft Honda zich eind 2021 echter uit de Formule 1 teruggetrokken.

Echt afscheid nemen van elkaar blijkt echter lastig voor Red Bull en Honda. Aanvankelijk was het namelijk de bedoeling dat Red Bull de ex-Honda’s zelf zou gaan runnen, maar in de herfst van dit jaar maakten beide partijen bekend dat Honda dit tot en met eind 2025 blijft doen als ’technische partner’ van Red Bull.

Voor 2023 staat Honda ook weer officieel op de inschrijflijst van de FIA. De motoren van Red Bull en zusterteam AlphaTauri staan namelijk ingeschreven als Honda RBPT. Toch is daarmee zeker nog niet gezegd dat de samenwerking ook na 2025 weer een vaste vorm krijgt.

Keert Ford terug?

Volgens de laatste berichten, gerapporteerd door onder meer Motorsport, heeft Ford namelijk wel oren naar een rentree in de Formule 1. De Amerikaanse autogigant was in 2004 voor het laatst actief in de koningsklasse, maar zou de Formule 1 nu wel weer een aantrekkelijk platform vinden.

Zien we het Ford-logo vanaf 2026 terug in de Formule 1? Foto: Motorsport Images.

Het idee zou daarbij zijn vanaf 2026 het Ford-logo op de Red Bull-bolides én de zelf door Red Bull Power Trains te construeren motoren te plakken. Red Bull heeft er nooit een geheim van gemaakt op dit vlak open te staan voor een partner, ook niet nadat de beoogde Porsche-deal eerder dit jaar klapte.

“Voor ons is de entree van Red Bull Power Trains als motorfabrikant in de Formule 1 de volgende stap”, vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner in Abu Dhabi aan FORMULE 1 Magazine. Dat steeds meer merken interesse tonen in de Formule 1, noemde Horner daarbij ‘gezond voor ons en voor de sport’.

Meer interesse: Hyundai en Porsche

Behalve Ford zou ook het Koreaanse Hyundai nadenken over een mogelijke Formule 1-toekomst. Hyundai is haar autosportactiviteiten de laatste jaren sowieso aan het uitbouwen en zet ook met (speciale edities van) haar straatauto’s in op een steeds sportievere koers.

Ondanks het niet doorgaan van haar Red Bull-deal, heeft Porsche haar pijlen ook nog altijd op de Formule 1 gericht. In welke vorm en met welk team dat dan moet zijn, is echter onduidelijk. Audi, net als Porsche onderdeel van de Volkswagen Group, staat in 2026 in elk geval aan de start, met Sauber.

Wat doet Honda?

Wat Honda betreft, is het nog altijd de vraag wat het bestuur wil. De Japanse automaker lijkt echter alweer terug te komen op haar beslissing om met de Formule 1 te stoppen. De opties zijn in dat geval om na 2025 alsnog door te gaan met Red Bull als technische partner, of een eigen team beginnen.

Het HRC-logo van de Honda Racing Corporation op de neus van de Red Bull. Foto: Getty Images

Mocht het van een eigen team komen, dan zou de overname van AlphaTauri een optie zijn. Of een mogelijke entry samen met het Amerikaanse Andretti, waarmee het ook in de Indycars samenwerkt. Andretti’s Formule 1-project stuit vooralsnog echter op weerstand vanuit de paddock.

Oud of nieuw

Wat bij een partnership van Honda met Red Bull meespeelt, is dat Red Bull met de eigen Power Trains-divisie vanaf 2026 als nieuwe fabrikant gezien wil worden. Dit omdat het dan concessies krijgt tijdens de ontwikkeling van die motor.

Blijft Red Bull met Honda werken, dan valt het zeer te betwijfelen of de andere teams dit als een nieuw project zien. Dat Red Bull de banden met Honda naar buiten toe heeft aangehaald, ook door Honda nu weer in de motornaam op te nemen, valt daar ook niet los van te zien.

Hoe meer Red Bull Power Trains namelijk al een ‘eigen’ fabrikant is, hoe minder sterk Red Bulls argument dat het voor 2026 als nieuwe motormaker kan worden gezien. In 2022 stond het nog louter als Red Bull Power Trains in de boeken, ondanks de bestaande – en inmiddels uitgebreide – relatie met Honda.