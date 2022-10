Mercedes-teambaas Toto Wolff vreest niet voor een uittocht van motorpersoneel richting rivaal Audi, nu dat een eigen Formule 1-motorproject optuigt. Dat er motormensen van Mercedes naar Red Bull zijn gegaan, is volgens hem ondertussen ook de normale gang van zaken.

Mercedes, zo wordt Wolff geciteerd door GPFans, neemt zelf namelijk ook geregeld technici over van andere motorfabrikanten. “Wij sturen alleen niet telkens een persbericht de deur uit als we dat doen”, gooit hij een plaagstoot Red Bulls kant op.

Wat het wel is, zo erkent hij, is dat overstappen van Mercedes’ motorafdeling naar Red Bulls Powertrains-project relatief eenvoudig is. Dit omdat Mercedes vanuit het Britse Brixworth werkt en Red Bulls motorafdeling slechts drie kwartier rijden verderop zit, in Milton Keynes.

Overstappen kan dan dus zonder je hele leven overhoop te gooien. Iets wat in het geval van een switch naar Audi wel andere koek is – en ook de reden is dat Wolff hier niet zo heel bang voor is. Audi gaat haar motorprogramma immers vanuit het Duitse Neuburg runnen.

“Daarom maak ik me wat dat betreft niet zo’n zorgen om Audi, want dat is zeker een obstakel”, weet Wolff, die Red Bull daarom Mercedes’ ‘grootste tegenstander’ op de motormarkt noemt, want Renault zit daarnaast natuurlijk in Frankrijk en Ferrari in Italië.

Volgens Wolff zullen er mensen blijven overstappen op de ‘open’ motormarkt, al verwacht hij wel dat er nog een factor is die deze transfercarousel wellicht wat zal afremmen. “Er komt een cost cap op het gebied van motorontwikkeling. Dus dan worden er ook geen belachelijke salarissen meer voorgesteld.”

