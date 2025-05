Volgens Mark Rushbrook, hoofd van Ford Performance Motorsports, blijft de Amerikaanse autogigant trouw aan Red Bull – ook als stercoureur Max Verstappen onverhoopt zijn biezen pakt. Met ingang van de nieuwe reglementen gaat de Oostenrijkse renstal in zee met Ford; eerder werd Red Bull Ford Powertrains al in het leven geroepen. Verstappen – of welk individu dan ook – is daarbij geen doorslaggevende factor.

In een interview met het Britse Autosport.com bevestigde Mark Rushbrook al dat de ontwikkeling van de nieuwe krachtbron volgens plan verloopt. De Amerikaan is zich bewust van de felle concurrentie, met name van gevestigde motorleveranciers Mercedes en Ferrari, maar is zich ook bewust van een minstens zo belangrijke variabele als het over competitiviteit gaat; viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander zweert voorlopig trouw te blijven aan Red Bull, maar volgens kenners is zijn toekomst in de Formule 1 allesbehalve zeker.

Toekomst zonder Verstappen?

Verstappen is van levensbelang voor Red Bull – en daarmee voor Ford – maar Rushbrook maakt duidelijk dat de betrokkenheid van Ford niet afhankelijk is van één persoon. “Overal waar we racen, willen we het beste team hebben, met de beste coureurs en de beste mensen”, legde hij uit. “Maar hebben we de deal voor één persoon in het bijzonder getekend? Nee, want we weten dat het een langetermijndeal is en dat mensen komen en gaan. Dat wisten we al van Christian Horner, van Adrian Newey en van de coureurs. Sommigen van hen waren al vertrokken voordat we überhaupt op het circuit verschenen”, verwees hij naar Newey en Sergio Pérez.

“Willen we dat Verstappen tot 2026 en daarna bij Red Bull-Ford blijft? Natuurlijk”, gaf Rushbrook toe. “Hij is een kampioen. Hij is een geweldig persoon en hij tilt het hele team naar een hoger niveau. Maar dat betekent niet dat we onze spullen pakken zodra hij het team verlaat. We zijn toegewijd.” Desgevraagd reageerde Rushbrook dat hij niet “bang” is dat Verstappen het team verlaat. “Men gebruikt graag het woord angst, maar ik zou het geen angst willen noemen. We willen er gewoon voor zorgen dat het team met Red Bull Ford Powertrains kan blijven winnen.”

‘Geloven nog steeds in Red Bull’

Uiteindelijk begrijpt Rushbrook wel waarom Verstappen zo belangrijk is voor de huidige competitiviteit van het team. “Hij is niet voor niets een kampioen”, aldus de Amerikaan. “Uiteraard vanwege zijn talent, maar ook omdat hij wil dat elk onderdeel van het team en het programma zo goed mogelijk is.” Ondanks de kwaliteiten van Verstappen domineert Red Bull niet langer het kampioenschap. Uit de eerste zes Grands Prix is gebleken dat McLaren opnieuw het te kloppen team is. Baart dat zorgen bij Ford?

“We weten dat er in alle vormen van autosport – maar vooral in de Formule 1 – dynastieën van teams zijn die maar blijven winnen”, antwoordde hij. “Maar dan volgen er periodes waarin dat niet lukt, dus er is altijd een soort eb en vloed. Hadden we gewild dat Red Bull eind vorig jaar en dit jaar meer races had gewonnen? Natuurlijk, maar tegelijkertijd weten we dat het team nog steeds over de juiste mensen beschikt om consistent te kunnen winnen. Het gevoel is nog steeds hetzelfde. Een paar weken geleden waren we in Milton Keynes en spraken we met Pierre Waché en alle technici. We geloven nog steeds in de mensen, in het team dat er is en in hun vermogen om races te winnen.”

Red Bull met Ford-CEO Jim Farley tijdens de seizoenslancering in 2023 (Getty Images)

