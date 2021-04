Jake Dennis heeft de tweede race van de E-Prix van Valencia gewonnen, de BMW-coureur bleef in een weinig spectaculaire race André Lotterer en Alex Lynn voor. Kampioenschapsleider Nyck de Vries finishte in de achterhoede (16e), Robin Frijns eindigde niet ver daarachter op de 19e plek.

Waar De Vries gisteren nog excelleerde in de regen, waren de weersomstandigheden vandaag juist in zijn nadeel. Ook zondagochtend voorafgaand aan de kwalificatie was het regenachtig in Valencia. De Vries en Frijns begonnen zoals altijd de kwalificatie in de groep best gekwalificeerde coureurs in het kampioenschap. Maar omdat de baan gaandeweg opdroogde, begonnen De Vries en Frijns hun race vanaf de 20e en 17e plek.

De omstandigheden boden kansen voor lager geklasseerden zoals Jake Dennis, de rookie veroverde in de ochtend de poleposition en stond zijn koppostitie niet meer af in de race. Waar De Vries en Frijns geen punten wisten te scoren, gold dat voor meerdere top-10 coureurs.

De Vries’ Mercedes-teamgenoot Stoffel Vandoorne, tweede in de tussendstand, werkte zich nog knap omhoog naar P10 maar schoot zichzelf in de voet. De Belg stak zijn neus wat onhandig aan de binnenkant bij Sebastian Buemi die niets toegaf, Vandoorne raakte de muur en moest met schade de race opgeven.

Maar ook Sam Bird, Mitch Evans en Pascal Wehrlein scoorden geen punten, racewinnaar Dennis schiet zichzelf met stip de top-10 binnen van het kampioenschap. Dennis is de vijfde winnaar in zes races, de volgende race is 8 mei in Monaco.