Nyck de Vries heeft de eerste E-Prix in Valencia gewonnen en daarmee de leiding in het Formule E-kampioenschap heroverd. Stoffel Vandoorne moest achteraan starten, maar eindigde nog op het podium. Robin Frijns pakte met de zesde plaats en snelste raceronde ook waardevolle punten.

Ondanks het nadeel van de eerste startgroep in de kwalificatie slaagden beide Mercedes-coureurs, Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne, erin zich te plaatsen voor de superpole met de top-6. De Vries reed daarin de derde tijd, maar vanwege een gridstraf (die hij had overgehouden aan het incident in de slotronde in Rome) betekende dat de achtste startplaats. Vandoorne zette de snelste tijd neer, maar moest zijn pole inleveren vanwege een administratieve fout van zijn team en helemaal achteraan starten.

Vanwege regen ging de race achter de safety car van start. De Vries maakte snel plekken goed. Eerst werd hij geholpen door André Lotterer die Sébastien Buemi in de rondte tikte. De Nederlander kon net binnendoor steken en ging daarme ook direct Norbert Nato voorbij. Vlak na de herstart verschalkte De Vries achtereenvolgens Alex Lynn en Max Günther en lag hij alweer op de tweede plaats, achter regerend kampioen Antonio Felix da Costa.

Een neutralisatie zorgde ervoor dat De Vries weinig profijt kon hebben van zijn attack mode, maar het gat dat Da Costa daarna sloeg werd ook weer teniet gedaan door een safety car. Dankzij beter energiegebruik kon De Vries in de slotronde Da Costa verschalken en de winst in Valencia pakken. Doordat in navolging van Da Costa ook diverse andere coureurs hun batterij leeg reden, schoof de als laatste gestarte Vandoorne nog op naar de derde plaats. Frijns kwam als achtste over de streep.

“Deze zege geeft me nog meer voldoening dan die in de openingsrace in Saoedi-Arabië”, verklaart De Vries na afloop van de race. “Na het moeilijke weekend in Rome hadden we deze echt even nodig. Het team heeft alles perfect uitgevoerd. Het was niet eenvoudig, want ik moest zowel vooraan strijden als energie besparen. Bij de laatste herstart wist ik dat er nog twee ronden te gaan waren en zag ik dat het krap zou worden, maar Da Costa sprintte ervandoor en Lynn ging ook in de aanval, dus koos ik een tussenweg. Ik had wat overschot en vertrouwde op de informatie van mijn team. Ik ben aangenaam verrast om teammaat Stoffel Vandoorne naast me te zien.”

De Belg had het zelf ook niet verwacht: “Het voelt bijna alsof ik hier niet zou moeten staan. Het was een intense race. Ik ben nog door het gravel gegaan, er gebeurde van alles. Maar ons tempo was goed en ik heb energie kunnen sparen en dat bleek de juiste strategie te zijn. Aan het eind haalde ik links en rechts auto’s in van wie de batterij leeg was. Zo gek kan de Formule E zijn. Het ene moment zit je in zak en as omdat je achteraan moet starten en daarna sta je gewoon weer op het podium. Hulde voor Nyck en het team. De laatste paar races zijn we heel sterk, dus dat moeten we zien vast te houden.”