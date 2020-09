Formule 1: ‘Aantal positieve COVID-testen laat zien dat het protocol werkt’

Het aantal positieve coronatesten is de afgelopen week iets opgelopen in de Formule 1-bubbel, maar nog steeds valt het aantal positief geteste personen mee. Het laat volgens de Formule 1 zien dat het protocol werkt.

Bij de eerste zeven races waren er geen fans welkom op het circuit. Vervolgens mochten er in Monza 250 artsen en verpleegkundigen bij de race aanwezig zijn, waren er 2880 toeschouwers welkom op Mugello en zaten er in Sotsji 30 000 mensen op de tribune. Fans zijn nog niet welkom op het paddock en ook zijn er minder journalisten welkom in het mediacentrum.

Lees ook: Ondertussen in Sotsji: ‘Corona bestaat hier niet, het boeit echt niemand’

De teams mogen minder personeel meenemen naar de circuits. Tot nu toe lijken de maatregelen te werken. Tijdens de eerste negen races werden slechts negen personen positief getest op corona. Voorafgaand aan de Grand Prix van Rusland werd er opnieuw getest en werden zeven personen positief getest op het longvirus.

Het protocol werkt dus, zegt een woordvoerder van de Formule 1 tegen Reuters. “De veiligheidsprotocollen werken goed. We hebben altijd gezegd dat we te maken zullen krijgen met positief geteste personen. Maar we hebben laten zien dat we er mee om kunnen gaan, zonder dat dat ten koste gaat van een race”, aldus de woordvoerder.

Lees ook: Zeven positieve coronagevallen in Formule 1-bubbel