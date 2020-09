Zeven positieve coronagevallen in Formule 1-bubbel

De Formule 1 en FIA hebben laten weten dat er tijdens de meest recente testperiode zeven positieve gevallen van Covid-19 zijn vastgesteld binnen de gesloten bubbel van de F1. Bij wie of welk team de besmettingen werden vastgesteld, wordt niet bekendgemaakt.

Via een statement hebben de Formule 1 en FIA onthuld dat er zeven positieve coronagevallen werd geconstateerd in de F1-bubbel. “De FIA en de Formule 1 kunnen vandaag bevestigen dat er tussen vrijdag 18 september en donderdag 24 september 3256 testen werden afgelegd onder de coureurs, de teams en het personeel. Onder hen werden zeven positieve gevallen vastgesteld”, klinkt de mededeling.

Lees ook: Ondertussen in Sotsji: ‘Corona bestaat hier niet, het boeit echt niemand’



“De FIA en de Formule 1 maken deze informatie bekend met het oog op de integriteit en de transparantie van de competitie. Er zullen geen details vrijgegeven worden over het team en de personen door de FIA en de F1”, gaat het bericht verder. In de eerste helft van het seizoen was Sergio Pérez de enige coureur die besmet raakte met het coronavirus. De Mexicaan miste de double header op Silverstone, Nico Hülkenberg was zijn vervanger.

The FIA and Formula 1 are providing this aggregated information for the purposes of competition integrity and transparency. No specific details as to teams or individuals will be provided by the FIA or Formula 1 and results will be made public every 7 days.

— F1 Media (@F1Media) September 25, 2020