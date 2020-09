‘Räikkönen rijdt ook in 2021 bij Alfa Romeo, Mick Schumacher rijdt vrije training op Nürburgring’

Hoe de line-up van Alfa Romeo er volgend jaar uitziet is nog niet duidelijk, al weet het Zwitserse Blick te melden dat Kimi Räikkönen ook volgend jaar bij het team zal rijden. Daarnaast zou Mick Schumacher op de Nürburgring de kans krijgen om een vrije training met Alfa Romeo te rijden, wat lijkt te hinten naar een mogelijke overstap van de Duitser naar de Formule 1.

Het doorgaans goed geïnformeerde Blick meldt dat de optie in het contract van Räikkönen op 15 september al verlopen is. Het zou dus alleen nog wachten zijn op een officiële aankondiging van Alfa Romeo dat de inmiddels 40-jarige Fin volgend jaar ook nog bij het team rijdt. Deze aankondiging zou na het raceweekend in Rusland moeten komen. Räikkönen liet eerder dit jaar weten dat hij nog niet wist wat hij volgend jaar zou doen en dat zijn voornaamste reden om te stoppen zijn familie zou zijn.

Daarnaast zou Mick Schumacher, de leider in het Formule 2-kampioenschap, over twee weken op de Nürburgring een vrije training mogen rijden met Alfa Romeo. De Formule 2 komt niet in actie tijdens het GP-weekend op het beroemde Duitse circuit waardoor de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zijn debuut kan maken tijdens een Formule 1-weekend. Schumacher maakt onderdeel uit van de Ferrari Driver Academy en vanwege de samenwerking met Ferrari zou Alfa Romeo wellicht de nieuwe bestemming kunnen worden voor de Duitser. Hij zal daar dan Antonio Giovinazzi vervangen, die in zijn twee seizoen in de Formule 1 weinig indruk heeft kunnen maken.

