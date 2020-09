Räikkönen over evenaring record Barrichello: ‘Gewoon weer een race’

Kimi Räikkönen evenaart dit weekend het record van Rubens Barrichello, die 322 keer aan de start van een Formule 1-race verscheen. Echt veel waarde hecht Räikkönen er niet aan.

“Het is gewoon weer een race”, zegt de Fin tijdens de persconferentie. “Ik ga mijn best doen en dan zien we wel waar we eindigen. Ik denk dat elk record een keer verbeterd gaat worden”, vertelt de nuchtere Fin.

Lees ook: Voerde Alonso in 2019 gesprekken met Red Bull? ‘Een bepaald team wilde van coureurs wisselen’

“Ik heb het al vaker gezegd, maar voor mij maakt het geen verschil. Misschien dat ik er in de toekomst anders naar kijk, maar voor nu is het gewoon een race”, zegt de wereldkampioen van 2007.

Lees ook: Grosjean ziet Formule E als optie: ‘Je hebt er goede teams en coureurs’