Volgens Stefano Domenicali is Max Verstappen de terechte wereldkampioen Formule 1. De CEO van de Formule 1 vindt dat de Nederlander afgelopen seizoen constant tegen en op de limiet heeft gepresteerd en daarom de meeste aanspraak mocht maken op de titel.

Verstappen won op 12 december in extremis zijn eerste wereldtitel. De Red Bull-coureur en titelrivaal Lewis Hamilton stonden voor aanvang van de laatste race in Abu Dhabi gelijk in punten. In de laatste ronde van de race op het Yas Marina Circuit lag Hamilton nog aan de leiding en dus leek hij op te gaan voor zijn achtste wereldtitel. Maar uiteindelijk wist Verstappen de Engelsman te verschalken en beslag te leggen op zijn eerste Formule 1-titel.

Domenicali heeft het hele seizoen genoten van Verstappen en vindt de Nederlander de terechte kampioen. “Elke coureur is uniek”, aldus de Italiaan tegen Sport1. “Max is de laatste jaren enorm gegroeid. In 2021 reed hij constant tegen de limiet. Dat is waarom ik denk dat hij de titel verdient. Ik kijk er naar uit om hem in de nieuwe situatie als regerend kampioen te zien. Ik ben benieuwd hoe hij in 2022 zal presteren.”

Ook verheugt Domenicali zich op een nieuw duel tussen Verstappen en Hamilton. “Natuurlijk hoop ik van harte dat dat duel doorgaat. Maar ik hoop ook dat andere coureurs zich in de titelstrijd kunnen mengen. We hebben zoveel jonge en getalenteerde coureurs op dit moment, een extreem sterk veld. Daarom gaat de aandacht op dit moment vooral uit naar de vraag of er met de nieuwe auto’s meer coureurs in staat zullen zijn om mee te strijden om overwinningen en de titel.”

