Formule 1-teambaas Stefano Domenicali is van mening dat de band tussen Red Bull en Mercedes hersteld moet worden. Het ging er dit seizoen verhit aan toe tussen de twee teams, maar Domenicali hoopt dat de band volgend seizoen weer wat beter is.

Het leek op sommige momenten een koude oorlog tussen Red Bull en Mercedes. Op de baan vochten Lewis Hamilton en Max Verstappen het uit om de punten, maar ook naast de baan liepen de emoties hoog op. Met name teambazen Christian Horner en Toto Wolff maakten het af en toe te bont met stevige uitspraken. De twee teams lijken nog steeds niet met elkaar overweg te kunnen na dit zinderende seizoen, maar Formule 1-baas Stefano Domenicali ziet dat graag veranderen.

“Zij die in zekerheid leven slapen goed!”, stelt Domenicali tegen Motorsport.com, gevraagd of hij zorgen heeft voor 2022. “Maar we hebben veel twijfels die we onder ogen moeten zien. We hebben problemen die uiteindelijk moeten worden opgelost.”

“We zullen de band tussen Red Bull en Mercedes, die hersteld moet worden, van dag tot dag evalueren”, vervolgt de Formule 1-baas. “We moeten de persoonlijke clashes die we dit seizoen hebben gezien zien te voorkomen, aangezien niemand daar baat bij heeft”, aldus Domenicali.

