De nieuwe FIA-president Mohammed ben Sulayem heeft weersproken dat voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone achter de schermen een rol speelt binnen zijn team.

De reden dat die berichten rondgaan, is dat Ecclestone’s vrouw Fabiana door Ben Sulayem is voorgedragen als FIA vice-president for sport voor de regio Zuid-Amerika. Aan Autosport vertelt de nieuwe FIA-president echter dat de voordracht van Fabiana Ecclestone (voorheen Flosi) losstaat van wie haar man is.

Lees ook: Tijdperk Todt en einde: Ben Sulayem verkozen tot nieuwe FIA-president

“Ik heb haar niet benaderd vanwege haar naam, maar vanwege haar credibility. Dit is een keuze gebaseerd op kwaliteit”, verduidelijkt Ben Sulayem. Fabiana Ecclestone is eerder betrokken geweest bij de organisatie van de Grand Prix van Brazilië en andere auto en autosportgerelateerde projecten. “Ze heeft dus meer dan genoeg ervaring.”

Dat niet alleen, volgens Ben Sulayem moest hij Fabiana Ecclestone overtuigen de nominatie te accepteren. “Bernie zei dat ook: ‘je moet haar over de streep trekken, met mij heeft het niks te maken’. Verder is Bernie er niet bij betrokken geweest.”

Lees ook: Ecclestone over seizoensfinale: ‘Het is een ramp voor de Formule 1’

Wat volgens Ben Sulayem verder niet vergeten moet worden, is dat ‘dit de eerste keer in de geschiedenis van de FIA is dat een vrouw voor zo’n positie genomineerd is’. Ben Sulayem is zelf de eerste FIA-voorzitter afkomstig uit het Midden-Oosten. Hij werd afgelopen vrijdag verkozen en neemt het stokje over van de Fransman Jean Todt.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. Exclusieve foto’s en interviews met Jos Verstappen en Christian Horner, David Coulthard analyseert en nog veel meer!