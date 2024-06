In het aankomende weekend schakelt de wereld van de autosport over naar de 24 Uur van Le Mans. Ook de Formule 1-coureurs – die zondag even geen Grand Prix hoeven te rijden – kijken reikhalzend uit naar deze prestigieuze langeafstandsrace. Sommigen van hen dromen ervan om zelf ooit aan de start te staan in Le Mans.

LEES OOK: Teams polsen Max Verstappen voor deelname aan 24 Uur van Le Mans

Goede vrienden George Russell en Alex Albon zien het wel zitten om ooit deel te nemen. Tijdens het raceweekend in Canada werden de coureurs gevraagd naar hun interesse in Le Mans. “Ik denk dat ik het fantastisch zou vinden om na mijn Formule 1-carrière een keer mee te doen”, antwoordde Albon. “Misschien wel met een paar andere jongens die nu F1 rijden.”

Ook Russell zou graag een keer deelnemen aan de iconische langeafstandsrace. “Het zou cool zijn om mee te doen”, reageerde hij. “Het is een hele speciale race. We zijn allemaal coureurs en we houden allemaal van de Formule 1, maar in de toekomst zou het wel heel gaaf zijn om ook dingen als Le Mans te doen.”

‘Met z’n allen in één motorhome’

“Iedereen heeft Le Mans op zijn wensenlijstje staan”, vulde Albon aan. “Hoe vet zou het zijn als we met een paar Formule 1-coureurs mee kunnen doen? En dan met z’n allen in één motorhome. Ik zie het helemaal voor me.”

Ook Ferrari’s Charles Leclerc is een van de coureurs die ooit in Le Mans hoopt te staan. “Ik zou het geweldig vinden, maar ik denk dat we allemaal tegen hetzelfde probleem aanlopen”, liet hij weten. “De Formule 1-kalender is nu gewoon te gek. We zouden nooit genoeg tijd hebben om ons voor te kunnen bereiden – terwijl ik natuurlijk wel mee zou doen om te winnen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).