Dit weekend wordt er weer geracet op Imola – een historische circuit dat het toneel is geweest voor meerdere titatengevechten in de Formule 1. In een persconferentie blikken de huidige coureurs terug op de koningsklasse van weleer. Als er nog iets vanuit die tijd moet terugkomen, dan zijn het wel de luidere motoren. Het gebrul van vroeger wordt immers niet meer geëvenaard.

LEES OOK: Keren we terug naar luide Formule 1-auto’s? Domenicali ziet het wel zitten

Vanaf 2026 staat er weer een nieuwe generatie Formule 1-auto’s op de grid. Binnen de paddock flirt men met het idee om ook het volume van de bolides dan weer een beetje op te krikken. De meeste coureurs kunnen zich de luidere motoren van een aantal jaar geleden nog wel herinneren. Daniel Ricciardo – een van de oudere rijders op de grid – verlangt terug naar het ‘angstaanjagende’ geluid van vroeger.

“Toen ik voor het eerst in de Formule 1 kwam waren de motoren een stuk luider”, herinnerde de Australiër zich. “Je startte de auto en dan hoorde je de motor zó hard aanslaan. Dat was intimiderend. Het voelde als een wild beest dat elk moment losgelaten kon worden. Het was een gaaf maar ook een angstaanjagend geluid.”

‘Met synthetische brandstoffen moet het kunnen’

Ook Carlos Sainz kan zich het gebulder van vroeger nog goed herinneren. “Ik weet nog dat ik in 2005 bij mijn eerste F1-race was”, vertelde de Ferrari-coureur. “Het [geluid] maakte me bang, ik dacht ‘wie is zo gek om daar in te stappen en vol gas te rijden.’ Het is de reden dat ik een fan ben geworden van de sport.” Per 2026 ziet de Spanjaard een kans om dat geluid terug te krijgen. “Met de synthetische brandstoffen moeten we dat weer mogelijk kunnen maken, het liefst zo snel mogelijk”, besloot hij.

Lando Norris heeft naast het opkrikken van het volume nog genoeg andere aanbevelingen. “Het geluid moet beter, maar er moeten ook kleinere, lichtere auto’s komen”, is zijn advies. “Daarmee kunnen we veel meer genieten van circuits als Imola.”

LEES OOK: Alles over de Grand Prix van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).