De Formule 1-auto’s van de toekomst moeten meer decibellen gaan produceren. Dat is niet alleen een veelgehoorde wens van Formule 1-fans, maar ook van Formule 1-baas Stefano Domenicali. De Italiaanse CEO zegt dat er achter de schermen aan wordt gekeken om terug te keren naar de atmosferische V8-motoren uit het verleden.

In de aanloop naar de Grand Prix Emilia-Romagna op het circuit van Imola heeft Domenicali aangegeven dat er wordt nagedacht over een ingrijpende verandering. Volgens Domenicali moet de Formule 1 voor 2030 een breder spectrum aan motormogelijkheden gaan verkennen. Dit zou kunnen betekenen dat er geheel nieuwe technologieën voor krachtbronnen worden toegepast of dat er wordt teruggekeerd naar de populaire atmosferische V8-motoren uit het verleden.

Sinds de introductie van turbo hybride-motoren in 2014, klagen veel fans over het gebrek aan motorgeluid, zeker in vergelijking met de indrukwekkende V8- en V10-motoren uit het verleden.

‘Evalueren of we doorgaan met hybride technologie’

“Zodra de reglementen voor 2026 definitief zijn vastgesteld, gaan we nadenken over de volgende stappen, zoals de 2030-motor. Het is een persoonlijke overweging van mij dat, als duurzame brandstoffen werken, we zorgvuldig moeten evalueren of we doorgaan met hybride technologie of dat er betere oplossingen beschikbaar komen”, aldus Domenicali. Hij heeft hierover al gesproken met de FIA.

Domenicali: “Door de hybride power unit ook voor 2026 te behouden, is een aanzienlijke gewichtstoename van de auto’s onvermijdelijk. Alle coureurs willen graag lichtere auto’s en persoonlijk zou ik ook graag meer geluid willen. Aan dat laatste werken we om het aantal decibellen te verhogen. Uit het onderzoek dat we doen, blijkt dat alle markten en alle leeftijdsgroepen een beter geluid willen, evenals de energie en trillingen die alleen een bepaald type (motor) kan overbrengen als je dicht bij het circuit bent.”

Lees hier alles over de Grand Prix Emilia-Romagna in Imola

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).