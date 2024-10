Op woensdag maakte de Formule 1 bekend een nieuwe sponsor te hebben gevonden in LVMH, het Franse conglomeraat achter luxemerken zoals Louis Vuitton, Dior en Moët & Chandon. Naar verluidt heeft de tienjarige samenwerking een waarde van ongeveer één miljard dollar. Met de nieuwe deal lijkt er, tot grote spijt van sommige fans, ook een einde te komen aan de samenwerking tussen de Formule 1 en horloge-icoon Rolex.

In 2025 wordt LVMH, tegelijk met het 75-jarige jubileum van de sport, de nieuwe sponsor van de Formule 1. De deal heeft een geschatte waarde van zo’n honderd miljoen dollar per jaar, wat neerkomt op een totaal van ongeveer één miljard. LVMH, onder leiding van oprichter Bernard Arnault, is het moederbedrijf achter veel verschillende luxemerken. Arnault is met een geschat vermogen van bijna 190 miljard dollar een van de rijkste personen ter wereld.

“Onze sport is gebaseerd op het streven naar uitmuntendheid, een waarde die ook in het hart van LVMH ligt”, aldus Formule 1-CEO Stefano Domenicali. “Ik ben verheugd om aan te kondigen dat dit historische partnerschap in 2025 van start zal gaan. Dit is een baanbrekende samenwerking voor beide bedrijven.”

Rolex

De deal met LVMH betekent waarschijnlijk het einde van de langdurige samenwerking tussen de Formule 1 en Rolex. Het Zwitserse horlogemerk is al sinds 2013 een trouwe sponsor, maar heeft nog geen contract voor het aankomende jaar. Op sociale media uitten veel fans hun teleurstelling over dit nieuws; ze gaan vooral de ‘iconische’ kiekjes van coureurs met het Rolex-logo in de achtergrond missen.

De fans kunnen zich troosten met de gedachte dat LVMH wel andere voordelen met zich meebrengt. Sinds 2022 drinken coureurs op het podium prosecco van het Italiaanse Ferrari Trento, maar die samenwerking loopt volgend jaar ook af. LVMH’s Moët & Chandon, de bekende champagnemaker, zou wel eens de nieuwe drankpartner kunnen worden. Vanaf 2025 zou de Formule 1-podiumviering dus weer met champagne kunnen plaatsvinden.

