Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft nog meer plannen om de Formule 1 spannender te maken. Naast meer sprintraces past Domenicali het huidige format van de vrije trainingen eigenlijk het liefst zo snel mogelijk aan. De Italiaan wil in de toekomst dat de coureurs bij elke sessie “iets om voor te vechten” hebben.

Hoewel Domenicali reden heeft voor een klein feestje, na de bekendmaking van Liberty Media’s goede kwartaalcijfers, gaat de Italiaan door met zijn missie om nog meer spanning aan de Formule toe te voegen. Zo wil de CEO af van het huidige format voor de vrije trainingen.

De Italiaan begrijpt vooral niet waarom, in het tijdperk van racesimulaties, het huidige format drie trainingssessies toestaat. “Is het goed vermaak voor mensen die al op vrijdag komen om auto’s over het circuit te zien gaan, alleen maar om zich beter voor te bereiden op de kwalificatie en de race?”, vroeg Domenicali zich af, tegenover Motorsport.com. “Ik bedoel, is dat wat mensen willen zien?”

“Mijn droom is: elke keer dat je het circuit opgaat, is er iets om voor te vechten”, vervolgt de Italiaan. “Dat is de aard van racen. Dat is de aard van de coureurs, want ze willen elke keer de eerste zijn. Daarom moeten we in de toekomst streven naar dit soort doelstellingen.”

Een goede basis voor de toekomst

De afgelopen jaren zijn er een aantal races op de Formule 1-kalender bijgekomen, waaronder de twee Amerikaanse races in Miami en Las Vegas. Hierdoor racen de coureurs tegenwoordig steeds meer op stratencircuits. Volgens Domenicali is het aantal stratenraces echter niet te veel.

“Ik zou zeggen dat we in balans willen zijn,” aldus de Italiaan. “We willen niet van de ene kant naar de andere kant van de schaal gaan, maar voor ons is het cruciaal om goede races te hebben. Het is zeker cruciaal om de historische locaties te respecteren. Maar historisch is niet alles. Historisch is een goede basis om te investeren in de toekomst.”

