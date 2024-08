Liberty Media kan meer dan tevreden zijn. De eigenaar van de Formule 1 presenteerde de uitstekende cijfers van het tweede kwartaal van 2024. Het bedrijft boekte een aanzienlijke omzetstijging ten opzichte van vorig jaar. Vooral de terugkeer van de Grands Prix van China en Emilia-Romagna droegen bij aan de toegenomen winst.

De Formule 1 is met twintig procent gegroeid ten opzichte van een jaar geleden. Dat maakte Liberty Media bekend in de kwartaalcijfers. Daarbij speelt de toename van het aantal races in het tweede kwartaal een sleutelrol. In 2023 stonden toen nog zes races op de kalender, terwijl dit jaar dat aantal is toegenomen tot acht. De Grand Prix van Emilia-Romagna, dat vorig jaar werd afgelast door hevige regenval en overstromingen, en de Grand Prix van China, de eerste na de pandemie, werden dit jaar toegevoegd.

Naast het aantal toegenomen races, speelt ook de Amerikaanse markt een rol van betekenis bij de groei. Het aantal Amerikaanse kijkers van de autosport is in de tijd dat Liberty Media eigenaar is van de Formule 1 verdubbelt. Afgelopen jaar groeide het aantal Amerikaanse abonnees van F1TV met zestien procent.

Domenicali in zijn nopjes

Voor Formule 1-CEO Stefano Domenicali zijn de kwartaalcijfers geweldig nieuws. “In veel opzichten hebben we nog nooit zo competitief geracet”, vertelde de Italiaan aan investeerders, volgens Motorsport Week. “Ik verwacht dat de rest van het seizoen 2024 geweldige races zal blijven leveren voor onze fans. En als we vooruit kijken, bieden de steeds spannendere races zeer goede vooruitzichten voor 2025.”

De Italiaan probeert al langer om de Formule 1 weer ‘spannender’ te maken. Domenicali was onder anderen betrokken bij de introductie van sprintraces in de koningsklasse. Zijn plan lijkt in ieder geval betreffende de bezoekersaantallen te slagen. “We hebben meer dan 3,7 miljoen bezoekers mogen verwelkomen tijdens de eerste veertien races van dit seizoen, met een recordaantal bezoekers voor de Grand Prix van Canada van 350.000. We blijven uitverkochte evenementen zien en er is veel vraag naar de races die nog komen dit seizoen”, aldus Domenicali.

