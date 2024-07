Sergio Pérez kreeg maandag te horen dat hij zijn stoeltje voorlopig niet hoeft in te leveren; de Mexicaan blijft ook na de zomerstop bij Red Bull. De teamleiding zou de 34-jarige coureur – na een dramatische eerste seizoenshelft – nog een kans willen geven. Volgens Duitse bronnen zit er echter meer achter. Formule 1-eigenaar Liberty Media zou Red Bull hebben verzocht hem niet te ontslaan met oog op de kaartverkoop voor de GP van Mexico!

Menig Red Bull-fan zal verbaasd hebben opgekeken toen maandag naar buiten kwam dat Pérez zijn stoeltje ‘gewoon’ mag behouden. De Mexicaan liet in de afgelopen acht races bijzonder veel punten liggen. Inmiddels is hij teruggezakt naar de zevende plek in het kampioenschap en heeft teamgenoot Max Verstappen een gat geslagen van 146 punten. In het verleden zijn Red Bull-coureurs voor veel minder geslachtofferd. Onder andere Daniil Kvyat, Pierre Gasly en Alex Albon kunnen daarover meepraten.

Kaartverkoop GP Mexico

Het Duitse F1-insider meldt dat Sergio Pérez niet zomaar een tweede kans heeft gekregen van Red Bull. Zo zou hij eigenlijk Formule 1-eigenaar Liberty Media moeten bedanken – de Amerikaanse top zou het team hebben verzocht om te wachten met zijn ontslag. Eind oktober staat de GP van Mexico immers op de kalender en lokale held Checo is enorm belangrijk voor de kaartverkoop. Zo blijkt geld weer de belangrijkste drijfveer te zijn in de Formule 1.

F1-insider sprak met Red Bull-adviseur Helmut Marko over Pérez’ toekomst. De 81-jarige Oostenrijker bevestigde dat het team geen rijderswissels meer overweegt: “Perez blijft. Wij willen hem terugbrengen naar zijn oude vorm. Ricciardo blijft ook. Er gaat verder niets veranderen.” Het is niet gezegd dat Red Bull het nieuwe contract van de 34-jarige coureur blijft eren. “De kaarten worden voor 2025 opnieuw geschud”, gaf Marko toe. Het zou dus zomaar kunnen dat Pérez na dit seizoen alsnog op straat komt te staan.

