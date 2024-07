De kogel is door de kerk, Red Bull neemt na de zomerstop nog geen afscheid van Sergio Pérez. Al weken wordt er gespeculeerd dat de Mexicaan wordt vervangen door Daniel Ricciardo of een andere coureur uit de Red Bull-kweekvijver. Na een bewogen eerste seizoenshelft – waarin de 34-jarige coureur geregeld te wensen overliet – zou het team het vertrouwen nog niet verloren zijn.

LEES OOK: Officieel: Carlos Sainz maakt langverwachte transfer naar Williams

Sergio Pérez krijgt voorlopig niet de zak; bij Red Bull lijken ze het contract dat hij slechts een paar weken geleden mocht tekenen te eren. Teambaas Christian Horner heeft maandag bevestigd dat Sergio Pérez gewoon blijft waar hij zit en niet vroegtijdig vervangen wordt door een andere coureur.

“Sergio Pérez blijft een Red Bull Racing-coureur, ondanks alle speculaties van de laatste tijd”, aldus de 50-jarige teambaas tijdens een toespraak in de fabriek in Milton Keynes. “We kijken ernaar uit om hem te zien presteren op circuits waar hij het voorheen ook goed heeft gedaan, ook na de zomerstop”, aldus Horner in het bijzijn van honderden werknemers.

Verslagen vervangers

Meerdere rijders stonden in de rij om Checo te vervangen. Onder andere Daniel Ricciardo dong mee naar het felbegeerde Red Bull-stoeltje. Reservecoureur Liam Lawson – die sinds zijn invalbeurt in 2023 aanspraak maakt op promotie – was ook een populaire optie onder zowel fans als experts. Ook Visa RB-coureur Yuki Tsunoda wilde maar wat graag Pérez’ stoeltje erven. De Japanner heeft de afgelopen maanden alles op alles gezet om zichzelf in de kijker te zetten en scoorde zeker aan het begin van het seizoen goede punten.

Sergio Pérez kende ook een goede seizoensstart, waarbij hij Max Verstappen meermaals aanvulde op het podium. Echter, sinds de Grand Prix van Emilia-Romanga stagneerde de Mexicaan. In de afgelopen acht races zakte hij terug naar de achtste plaats in het kampioenschap en scoorde hij slechts 28 punten. Verstappen verzamelde er in hetzelfde tijdsbestek ruim 141! Het verschil tussen de beide coureurs bedraagt op dit moment 146 punten.

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)