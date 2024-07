Ook bij Visa Cash App RB vindt geen rijderswissel plaats; Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda blijven na de zomerstop bij het neventeam van Red Bull. Maandag werd bekend dat Sergio Pérez zijn stoeltje mag behouden, nu weten we dat er ook in Faenza geen wissels komen. Reservecoureur Liam Lawson is de grote verliezer; hij ziet zijn kansen op een Formule 1-contract aan hem voorbijgaan.

Na weken speculeren kwam maandag het nieuws naar buiten dat Sergio Pérez ‘gewoon’ aanblijft als teamgenoot van Max Verstappen. Menig expert had de Mexicaan al afgeschreven, zeker nu hij in de laatste paar maanden onnoemelijk veel punten heeft laten liggen. Red Bull moet inmiddels vrezen voor het constructeurskampioenschap – veel fans denken dat McLaren de titel in de schoot geworpen krijgt.

Liam Lawson

Met het aanblijven van Pérez zien Visa RB-coureurs Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo hun kansen op promotie verdwijnen. Laatstgenoemde zou de meest veilige optie zijn geweest voor Red Bull. Reservecoureur Liam Lawson – volgens veel fans een goede vervanger voor Pérez – vist ook achter het net. Inmiddels is bekend dat hij ook niet bij Visa RB hoeft aan te kloppen; het neventeam uit Faenza wil het jaar afmaken met de huidige line-up.

Met name aan het begin van het seizoen – toen Pérez’ contract nog niet zozeer in twijfel werd getrokken – riepen veel experts dat Ricciardo geslachtofferd moest worden ten behoeve van Lawson. De Australiër moest het immers afleggen tegen teamgenoot Yuki Tsunoda. Lawson, die goede zaken deed tijdens een aantal invalbeurten in 2023, heeft meermaals bevestigd dat hij op zoek is naar een plekje op de grid. Naar verluidt kijkt hij inmiddels verder dan de Red Bull-familie; onder andere Audi zou zijn interesse hebben gewekt.

Liam Lawson lijkt de grote verliezer van het hele Red Bull-debacle (Motorsport Images)

