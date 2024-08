Formule 1-CEO Stefano Domenicali is erg in zijn nopjes met het huidige sprintformat. Volgens de Italiaan hebben de in 2024 geïntroduceerde veranderingen aan de sprint ervoor gezorgd dat het huidige format de beste versie is. Het smaakt daardoor naar meer voor de Italiaan. Domenicali bespreekt ook gelijk de mogelijkheid voor omgekeerde grids om de F1 spannender te maken.

Domenicali is sinds 2021 de hoge baas van de autosport, en heeft al flink wat veranderingen doorgevoerd in de koningsklasse. Zo staan sinds zijn eerste seizoen als CEO sprintraces op de F1-kalender.

Het sprintformat is sinds de introductie wel steeds aangepast, maar de CEO weet zeker dat het huidige format “de juiste is voor veel redenen.” In het huidige format, geïntroduceerd in 2024, is de sprintkwalificatie verplaatst naar vrijdag. De sprintrace zelf wordt op de zaterdag, nog voor de kwalificatie van de hoofdrace, verreden.

Het succes van het huidige format smaakt naar meer voor de in Imola geboren Italiaan. “Ik denk dat we niet in een positie verkeren om te zeggen dat we gaan worden zoals bijvoorbeeld de MotoGP, met een volledige racekalender met sprints”, legt Domenicali uit, tegen Motorsport.com. “Maar er is ruimte om te groeien, misschien wel voor een derde van de kalender.”

Omgekeerde grids

Domenicali is erop uit om de Formule 1 nog spannender te maken, en heeft daarom meerdere plannen voor de koningsklasse. “We kunnen echt nog een keer bespreken of het nodig is om de grid om te keren, of de helft van de grid zoals de F2 en de F3 doen. Om het zo altijd interessant te houden.”

Een veelgehoorde kritiek op de omgekeerde grid is dat het voor een neppe race met veel geforceerde inhaalactie zou zorgen. Domenicali is het daar echter niet mee eens. “Persoonlijk zou ik zeggen: waarom niet? Het zorgt voor veel actie. Het is inhalen. Je vecht voor punten? Sommige mensen kunnen zeggen: ‘Oh, het is een neppe manier van racen.’ Nep? Er is niets nep aan wat je gelooft dat het juiste format is om geweldige actie te produceren”, aldus de CEO.

