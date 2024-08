Rwanda is de volgende natie die zich in een lange rij heeft aangesloten om in de nabije toekomst een Grand Prix Formule 1 te mogen huisvesten. Het land in centraal Afrika heeft concrete plannen voor de bouw van een permanent, nieuw circuit bij de in aanbouw zijnde nieuwe nationale luchthaven.

De eerste, oriënterende gesprekken zijn inmiddels gevoerd. Afgevaardigden van commercieel rechtenhouder FOM hebben de locatie voor een nieuw circuit in Rwanda en de bijbehorende plannen al uitgebreid bestudeerd. Het Afrikaanse land maakt serieus werk zich op korte termijn van een plekje op de kalender te voorzien. Het maakt daarop een uitstekende kans: het Afrikaanse continent is het enige waar de Formule 1 (nog) niet komt en staat derhalve hoog op de verlanglijst. Verder zijn de FOM-verkenners zeer onder de indruk van de ambitieuze plannen.

LEES OOK: Marko neemt Pérez in bescherming: ‘Teamgenoot van Verstappen zijn, is niet het leukste’

“Ze zijn heel serieus”, zei FOM-topman Stefano Domenicali in gesprek met motorsport.com. “Ze hebben een goed plan gepresenteerd en eind september hebben we een ontmoeting met de organisatie.” Eerder dit jaar was er in Monaco ook al een bijeenkomst van de Afrikaanse delegatie met de autosportfederatie (FIA).

Het circuit zal gebouwd worden nabij Bugesera International Airport. De in aanbouw zijnde luchthaven van Rwanda en op 25 kilometer gelegen van de hoofdstad Kigali (1,7 miljoen inwoners). Dit miljardenproject zal naar verwachting begin 2028 zijn afgerond.

Nu in de winkel en digitaal te bestellen: ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen! Met gratis bezorging in heel Nederland!