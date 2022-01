De Verenigde Staten zijn dit jaar al gastheer van twee Formule 1 Grands Prix, maar dat worden er mogelijk vanaf 2023 al drie. De Formule 1 zou namelijk dicht bij een deal met Las Vegas zijn, meldt Sports Business Journal.

Het zou gaan om een race op de beroemde Las Vegas Strip, waar de bekende hotels en casino’s te vinden zijn. Volgens bronnen bij SBJ zouden de gesprekken de afgelopen maanden zijn versneld en er zou in de eerste helft van dit jaar nog zelfs een aankondiging kunnen komen van de race. Nu zouden de Formule 1 en de stad zich bezighouden met de details en de logistieke kant van de race. Mogelijk staat de Grand Prix van Las Vegas volgend jaar al op de kalender, maar SBJ meldt op basis van bronnen dat vertraging in de onderhandelingen er ook voor kunnen zorgen dat het in 2024 gebeurt.

De Formule 1 is al langere tijd in gesprek met Las Vegas. Toen Bernie Ecclestone nog aan het roer van de Formule 1 stond droomde hij er van om de Formule 1 naar de beroemde Amerikaanse stad te brengen. Volgens Ecclestone stond Las Vegas in 2014 klaar om een Grand Prix te organiseren, maar er kwam weinig van die plannen terecht. Sinds de overname door Liberty Media, een Amerikaans bedrijf, zoekt de Formule 1 naar meer racelocaties in de Verenigde Staten. De race op het Circuit of the Americas in Austin staat al sinds 2012 op de kalender, dit jaar komt er al een tweede bij in de vorm van de Grand Prix van Miami. Las Vegas zou dan de derde Formule 1-race op Amerikaans grondgebied zijn.

Las Vegas is geen onbekende voor de Formule 1. In 1981 en 1982 werd er al een Grand Prix georganiseerd. Dat gebeurde toen op het parkeerterrein van het beroemde Caesars Palace. Michele Alboreto en Alan Jones kroonden zich toen tot winnaar van de race. De race verdween van de kalender omdat het weinig toeschouwers trok en de baan veel kritiek te verduren kreeg.