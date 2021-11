Het financiële herstel van de Formule 1 heeft ook in het derde kwartaal van 2021 doorgezet. In de maanden juli, augustus en september boekte Formula One Group (FOG) een winst van 80 miljoen dollar, zo’n 69 miljoen euro.

Dat het de Amerikaanse organisatie achter de Formule 1 voor de wind gaat, is niet vreemd. Vorig jaar werden door de coronacrisis harde klappen geïncasseerd. Vooral in de eerste twee kwartalen van 2020 – toen er helemaal niet geracet kon worden – droogden de inkomsten van FOG nagenoeg op. Pas vanaf juli werden er Grands Prix georganiseerd en kwam er weer geld binnen. In het derde kwartaal van 2020 (waarin tien races werden verreden) bedroeg de omzet 597 miljoen dollar, maar werd nog een verlies geleden van 104 miljoen dollar. In dezelfde periode dit jaar werd met slechts zeven races een omzet geboekt van 668 miljoen dollar en een winst geboekt van 80 miljoen dollar.

Het grote verschil zit ‘m in de recettes. Bij de tien races die in het derde kwartaal van 2020 werden verreden, was nauwelijks publiek aanwezig en dus waren er ook geen inkomsten uit kaartverkoop. Bij de zeven races die dit jaar in het derde kwartaal werden georganiseerd was wel publiek aanwezig en dat leverde direct een hoop inkomsten op.

Domenicali: ‘Seizoen met eeuwigheidswaarde’

Formule 1 CEO Stefano Domenicali ziet de toekomst van de sport zonnig in. “De Formule 1 draait op volle toeren en laat resultaten zien op het circuit, voor onze fans, onze partners en investeerders”, zegt de Italiaan. “We weten nu al dat het seizoen 2021 eeuwigheidswaarde heeft, met een felle strijd op de grid tussen coureurs en constructeurs.” Die strijd is nog lag niet beslist en dus heeft Domenicali zin in de vijf slotraces van het seizoen. “We kijken enorm uit naar de volgende races in Mexico en Brazilië voordat we het seizoen afsluiten met drie races in het Midden-Oosten. Daarmee ronden we een recordkalender van 22 races compleet af. En we zijn nu al gefocust op het vestigen van een nieuw record in 2022 met een kalender van 23 races.”

