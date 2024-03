Stefano Domenicali (CEO van Formule 1) en Mohammed Ben Sulayem (voorzitter van de FIA) gaan vrijdag in gesprek in Bahrein. Ook zij ontvingen donderdag een anonieme mail met vermeend Whatsapp-verkeer van Christian Horner. De Red Bull-teambaas was een dag eerder na intern onderzoek van Red Bull GmbH vrijgesproken van beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Donderdag ontstond er commotie in de paddock in Bahrein toen een anonieme bron met bijna 200 mensen in de Formule 1 een bestand deelde met daarin compromitterend Whatsapp-verkeer van Christian Horner.

Voor Domenicali en Sulayem is de ontstane ophef reden genoeg om de koppen bij elkaar te steken. Ook zij hebben de mail met het Whatsapp-verkeer van Christian Horner donderdag ontvangen.

De teambaas reageerde donderdagavond op de gelekte gesprekken. “Ik geef geen commentaar op anonieme speculaties, maar ik herhaal dat ik de beschuldigingen ontken.”

Vrijdagochtend verscheen Horner overigens nog ‘gewoon’ in de paddock als teambaas van Red Bull.

