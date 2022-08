De Formule 1 keert dit weekend weer terug op Zandvoort en om de actie op de baan wat te verbeteren ten opzichte van vorig jaar gaat de FIA experimenteren met een langere DRS-zone.

Zandvoort keerde vorig jaar weer terug op de Formule 1-kalender, wat eigenlijk in 2020 al had moeten gebeuren maar het coronavirus stak daar een stokje voor. De race door de duinen viel ten prooi aan Max Verstappen, die met een ruime voorsprong Lewis Hamilton versloeg.

Het was een groot feest op Zandvoort, waar de tienduizenden Nederlandse fans genoten van de zege, al bood de race zelf niet veel spektakel. Het aantal inhaalacties viel tegen omdat het circuit smal is en er weinig remzones zijn waar de Formule 1-bolides zij-aan-zij kunnen rijden.

Vorig jaar was de FIA van plan om de tweede DRS-zone al in de Arie Luyendykbocht, de kombocht met een banking van 18 graden, te laten beginnen, maar zag daar vanaf vanwege veiligheidszorgen. Dat maakte het inhalen op zondag des te lastiger, omdat de DRS-zone op start/finish daardoor een stuk korter was.

In de hoop dat er meer inhaalacties komen heeft de FIA besloten om nu wel met een langere DRS-zone te experimenteren. Deze zal dan al vóór de Arie Luyenduykbocht beginnen, waardoor de coureurs volgas door de banking rijden mét de achtervleugel wijd open.

Of dat dan ook tijdens de race het geval zal zijn, is echter nog maar de vraag. Het gaat voorlopig namelijk alleen maar om een experiment op de vrijdag tijdens de eerste vrije training. De FIA wil na de sessie analyseren of het veilig genoeg is om de coureurs de DRS daar al te activeren.

Nikolas Tombazis, de Single-Seater Technical Director van de FIA, heeft bij Viaplay aangegeven dat zij daarbij ‘open van geest’ zijn en zullen luisteren naar de feedback van de teams. “En als we het gevoel hebben dat er een risico is voor de veiligheid, zelfs al is het maar een klein risico, dan moeten we duidelijk actie ondernemen en het na de eerste vrije training veranderen”, aldus Tombazis.