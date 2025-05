Max Verstappen en Kelly Piquet hebben een baby gekregen! Dochtertje Lily is in goede gezondheid ter wereld gekomen, zo maakte het koppel vrijdag bekend via sociale media. In de reacties regent het felicitaties voor de viervoudig wereldkampioen en zijn Braziliaanse vriendin. Eerder wilden meerdere collega’s uit de Formule 1 het koppel al feliciteren met de gezinsuitbreiding. Bekijk hier een overzicht van alle reacties!

Alle kopstukken uit de Nederlandse autosport waren er snel bij om Max Verstappen te feliciteren. “Gefeliciteerd met jullie mooie, kleine prinses”, schreef voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos onder het bericht. “Dit is het mooiste wat er is”, vulde coureur en analist Tom Coronel aan. “Gun je moeder wat rust, Lily”, richtte hij zich tot de pasgeboren baby. “Houd vooral je vader wakker de komende tijd – of misschien ook niet, want het is een raceweekend”, besloot hij met een knipoog.

Victoria Verstappen reageerde eveneens enthousiast: “Ik kan niet wachten om je te ontmoeten”, aldus de 25-jarige zus van Max. De moeder van de viervoudig wereldkampioen, Sophie Kumpen, voegde eraan toe: “Welkom, lieve Lily. Ik kan niet wachten om je in mijn armen te sluiten.” Uiteraard waren ook andere prominente Formule 1-namen bereid om Max Verstappen te feliciteren. “Gefeliciteerd, welkom op de wereld, Lily”, liet Red Bull-teambaas Christian Horner weten. Ook Red Bull, de Formule 1-organisatie, sponsor Heineken en collega’s Oscar Piastri en Liam Lawson stuurden felicitaties.

‘Max Verstappen wordt heus niet langzamer’

Tijdens een persconferentie in aanloop naar de GP van Miami werd al verwacht dat Max Verstappen snel met babynieuws zou komen. Coureurs Lewis Hamilton, George Russell en Nico Hülkenberg reageerden op de komst van een nieuwe Verstappen. Laatstgenoemde was tot voor kort de enige vader op de grid. “Verstappen is welkom bij de club – ik hoop vooral dat (de baby, red.) een goede slaper is”, grapte de Duitser. “Wij hebben daar in ieder geval geluk mee gehad. Er zijn veel mooie en leuke dingen die bij het ouderschap komen kijken. Ik weet zeker dat hij ervan gaat genieten.”

Een hardnekkige aanname in de Formule 1 is dat coureurs langzamer worden zodra ze een kind hebben. Eerder noemde Jos Verstappen dat al ‘gelul’, en Hülkenberg is het met de rallycoureur eens: “Zodra we in de auto stappen en het vizier omlaag gaat, vergeet ik wat er buiten de auto gebeurt. We zijn zo gefocust op presteren. Ik vond het persoonlijk juist een extra voordeel, omdat het zoveel heeft opgeleverd buiten het werk en de Formule 1 om.”

‘Een toevoeging aan je leven’

Hamilton en Russell, die beiden (nog) geen kinderen hebben, konden Verstappen niet van advies voorzien, maar wilden hem wel alvast feliciteren. “Ik wens hem gewoon het allerbeste”, reageerde Hamilton. “Het is zoiets geweldigs, zoiets bijzonders. Ik heb hem kort gesproken in Saoedi-Arabië en zag hoe enthousiast hij was. Ik wil hem van harte feliciteren.”

Ook Russell, toch een beetje een rivaal van Verstappen, was verheugd dat de Nederlander zijn gezin zou uitbreiden. “Ik denk dat dit een heel bijzonder moment is, en ik wens hem het allerbeste”, besloot de Brit. “Zoals Nico al zei, het moet echt een toevoeging aan je leven zijn. Ik zie al hoeveel vreugde mijn neefjes en nichtjes me brengen – en dat zijn niet eens mijn eigen kinderen. Daarbij denk ik dat er weinig zal veranderen. In het verleden hebben coureurs met kinderen ook gewoon titels gewonnen.”

