De Formule 1-film van Brad Pitt krijgt een releasedatum. De film zal vanaf 25 juni 2025 in de bioscopen te zien zijn. Lewis Hamilton is één van de producers van het project. Hoe de film zal gaan heten, is nog niet bekendgemaakt.

De film kreeg vorig jaar al veel belangstelling, toen de acteurs tijdens de driver parade voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit te zien waren. Pitt speelt de rol van een voormalige Formule 1-coureur, Sonny Hayes, die na een lange afwezigheid terugkeert op de F1-grid. De Amerikaanse acteur werd, samen met Britse acteur Damson Idris, tussen de coureurs van de huidige Formule 1-grid gespot. Pitt droeg daarbij een racepak van fictief team APX GP. Ook was er in de paddock een speciale garage ingericht voor het fictieve elfde team, en reed Pitt met een aangepaste Formule 2-auto tussen de trainingen door op het circuit van Silverstone.

LEES OOK: Charles Leclerc droeg de Olympische fakkel door Monaco: ‘Voel me vereerd’

Hamilton als producer

Pitt filmde naar verluidt de afgelopen weken ook al op Silverstone en zal er tijdens de aankomende editie van de Britse Grand Prix opnieuw zijn. Lewis Hamilton is, naast producer, ook nauw betrokken geweest bij het script, om de film zo authentiek mogelijk te maken. “We willen dat iedereen van de film zal houden en echt het gevoel heeft dat we de essentie van deze sport weergeven,” zei Hamilton vorig jaar nog.

Naast Pitt zullen ook acteurs Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia, Samson Kayo en Callie Cooke in de film te zien zijn. Joseph Kosinski, de regisseur van Top Gun: Maverick, regisseert de film, terwijl Jerry Bruckheimer, producer van onder andere Pirates of the Caribbean, de film samen met Hamilton produceert.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).