De Formule 1 moedigt alle teams aan om naar Amerikaanse coureurs te kijken, bevestigt Stefano Domenicali, de baas van de sport. Hij verwacht niet dat dat al binnen de komende twee of drie jaren zal gebeuren, maar: “Daarna misschien wel.”

Sinds Liberty Media de Formule 1 in handen heeft wil het de sport meer onder de aandacht brengen in de Verenigde Staten. Het eerste doel daarbij was een tweede race op Amerikaans grondgebied toevoegen, waarin het slaagde door de Grand Prix van Miami voor 2022 aan de kalender toe te voegen. De organisatie van die race zette een handtekening onder een uitzonderlijk lang contract van tien jaar.

Om de sport nog meer naamsbekendheid te geven in de nieuwe belangrijke afzetmarkt van de Formule 1, hoopt Formule 1-baas Stefano Domenicali dat teams ook gaan kijken naar Amerikaanse coureurs. Hij moedigt dat zelfs aan, vertelt hij in gesprek met Wall Street-analisten. “Het is belangrijk, wat betreft Amerikaanse coureurs voor Miami”, zo wordt Domenicali geciteerd door Motorsport.com. “Voor mij is het antwoord helder, dat is ‘ja’. We werken eraan met de teams om te begrijpen wat op de korte termijn de mogelijkheden zijn voor Amerikaanse coureurs om onder de aandacht te komen van de F1-teams.”

Colton Herta zou een van die Amerikaanse coureurs kunnen zijn die de F1 bereikt. Foto: Motorsport Images

“Het zou kunnen”, vervolgt de Italiaan. “Maar realistisch gezien zie ik dit de komende twee of drie jaren nog niet gebeuren. Maar daarna misschien wel, ja. Ik weet dat er teams zijn die coureurs in de gaten houden die, wanneer zij er klaar voor zijn, een enorme boost kunnen geven voor Amerikaanse fans. We hopen dan ook dat er op korte termijn Amerikaanse coureurs zullen zijn die meestrijden in het kampioenschap”, aldus de Formule 1-baas.

Laatste Amerikaanse F1-coureur

Een van de Amerikaanse coureurs die er nu tussenuit springt is Colton Herta, actief in de IndyCar. De 21-jarige coureur uit Californië won onlangs op het stratencircuit van St. Petersburg, Florida, en staat nu zevende in het klassement.

De laatste Amerikaanse coureur die in de Formule 1 reed was Alexander Rossi. Hij reed in 2015 voor het team van Manor Marussia. Hij verving toen Roberto Merhi vanaf de Grand Prix van Singapore, al bleef zijn Formule 1-avontuur beperkt tot slechts vijf races. In 2016 maakte de coureur uit Californië de overstap naar de IndyCar.