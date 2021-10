De Formule 1 gaat meehelpen bij het ontwikkelen van een honderd procent duurzame brandstof die in de toekomst ook bruikbaar moet zijn in personenauto’s. Het doel is om al in 2030 tot een volledig emissievrije ‘drop-in’ brandstof te komen.

De Formule 1 hecht de laatste jaren veel waarde aan een groener imago. De sport wil zelf uiterlijk rond 2030 volledig koolstofmonoxide neutraal opereren. Daarvoor worden niet alleen in de paddock allerlei maatregelen getroffen (zoals het uitbannen van plastic flesjes), maar wordt in samenwerking met brandstofleveranciers en teams ook gewerkt aan schonere brandstoffen. Volgend jaar al zal de koningsklasse van de autosport overschakelen op E10-brandstof, een mengsel van negentig procent fossiele brandstof en tien procent ethanol.

In de jaren daarna moet die brandstof steeds ‘schoner’ worden. Met de lancering van de nieuwe generatie F1-motoren – waarschijnlijk in 2026 – is het de bedoeling dat een honderd procent duurzame brandstof ontwikkeld gaat worden. Maar de ambitie van de Formule 1 strekt verder, want die duurzame brandstof moet niet alleen in F1-motoren gebruikt kunnen worden, maar ook – zonder aanpassingen – in straatauto’s met reguliere verbrandingsmotoren. Cruciaal bij de ontwikkeling van die nieuwe brandstof is dat die de motoren in staat moet stellen om hetzelfde vermogen te leveren als de huidige fossiele brandstof die in de Formule 1 wordt gebruikt.

De Formule 1 wil graag het voortouw nemen in de ontwikkeling van zo’n honderd procent duurzame en krachtige brandstof. Belangrijke reden is dat de F1-organisatie voorspelt dat een wereld met alleen maar elektrische auto’s nog wel even op zich laat wachten. Volgens de F1 rijden er in 2030 zo’n 1,8 miljard auto’s rond op de wereld. Daarvan zou op dat moment nog geen tien procent volledig elektrisch zijn. Ook verwacht de sport dat verbrandingsmotoren van essentieel belang zullen blijven voor lucht- en zeevervoer en de transportsector.

