Waar er de afgelopen dagen genoeg geruchten rondgingen dat de Formule 1 een overeenkomst zou hebben bereikt met Chicago, komt er toch géén vierde race naar de Verenigde Staten. Maandag kwam het nieuws naar buiten dat Chicago vanaf 2026 op de kalender zou verschijnen, maar inmiddels wordt deze berichtgeving weer ontkracht. Voorlopig blijft het bij drie Grands Prix in de VS.

Het X-account FastestPitstop wist maandag te melden dat er al een contract was getekend tussen de Formule 1 en Chicago. Echter, meerdere bronnen bevestigen dat er geen blijk is van een overeenkomst. De berichten van FastestPitstop zijn inmiddels verwijderd. Chicago is wel onderdeel is geworden van de motorsportwereld middels een straatrace in het NASCAR-kampioenschap, maar een eigen Grand Prix is voorlopig nog een brug te ver.

De eerste geruchten ontstonden eerder dit jaar, toen de Formule 1 een patent aanvroeg voor de Grand Prix van Chicago naam. Dit is echter geen bewijs dat er ooit een race naar The Windy City komt – de merknaam voor de Grand Prix van New York is ook al sinds 2020 in het bezit van de Formule 1. Voorlopig moet het Amerikaanse publiek het doen met de huidige drie Grands Prix – Miami, Austin en Las Vegas.

