Na de zonnige Grand Prix van Miami maakt de Formule 1 zich op voor de eerste Europese race van het jaar. Het circus reist af naar Italië voor de GP van Emilia-Romagna. Imola wordt het strijdtoneel voor Max Verstappen en consorten, die hier na twee jaar weer terugkeren voor een F1-evenement. In 2023 werd de GP van Emilia-Romagna afgelast in verband met noodweer in de regio – hoe ziet het weerbericht er nu uit?

LEES OOK: Tijdschema GP Emilia-Romagna: Zo laat beginnen de sessies

Voorlopig hoeft de Grand Prix op Imola niet afgelast te worden. Waar flinke hoosbuien in 2023 voor narigheid zorgden, is het nu best aangenaam in de Emilia-Romagna streek. De afgelopen dagen was er weliswaar sprake van onweer, maar vanaf woensdag belooft het zonnig en droog te blijven. Tijdens het raceweekend kan alleen de zondag voor verrassingen zorgen.

Weerbericht GP Emilia-Romagna

Op de vrijdag blijft het waarschijnlijk droog boven het circuit. Tijdens de vrije trainingen wordt het maximaal 24 graden en schijnt er een aangenaam zonnetje. Het kan af en toe een beetje bewolkt worden, maar de kans op neerslag is nihil. ‘S middags en ’s avonds klaart het op. Ook op zaterdag belooft het heerlijk weer te worden. Met een gevoelstemperatuur van 26 graden en volle zon wordt het waarschijnlijk zweten voor de coureurs, die dan een vrije training en een kwalificatie moeten afwerken.

Tijdens de race is dat wel anders – volgens de laatste voorspellingen draait het weer zondag volledig de andere kant op. Met een maximale temperatuur van 22 graden is het kwik slechts een beetje gezakt, maar er is ook een grote kans op neerslag. Het zullen geen flinke plensbuien worden, maar de kans is groot dat er gedurende de dag wat spetters vallen boven Imola.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).