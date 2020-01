De Formule 1 organiseert een veiling ten gunste van de getroffenen van de bosbranden in Australië. Tijdens de veiling worden exclusieve voorwerpen, gesigneerde merchandise en ‘onbetaalbare’ ervaringen verkocht.

De veiling voor Australië vindt plaats vanaf vandaag 22 januari. De opbrengt gaat naar vier organisaties die gekozen zijn in samenspraak met de Australian Grand Prix Corporation. Onder meer het Australische Rode Kruis en WWF Australian Wildlife and Nature Recovery Fund staan op de lijst van gesteunde organisaties.

Tijdens de veiling gaan verschillende unieke voorwerpen en ervaringen onder de hamer. Zo kan men bieden op handschoenen en schoenen die Ricciardo afgelopen seizoen droeg, de helm die Magnussen tijdens de GP van Australië zal dragen of racepakken van Albon, Verstappen, Kvyat en Grosjean.

Naast voorwerpen kan men ook ‘money can’t buy’ ervaringen winnen. Verschillende teams bieden een ‘meet and greet’ met rijders of teambaas aan tijdens het openingsweekend in Australië. Men kan bieden op ontmoetingen met Max Verstappen, Lewis Hamilton, Toto Wolff, Mattia Binotto, Lando Norris en andere coureurs.

De Formule 1 biedt via de veiling ook een unieke inkijk tijdens de GP van Australië aan. Zo gaan er een hot lap in de safety car rond Albert Park of een bezoek aan race control tijdens de eerste race van het nieuwe seizoen onder de hamer. Een overzicht van alle aangeboden voorwerpen en ervaringen is te vinden op www.f1authentics.com. De veiling gaat vandaag van start en loopt tot en met 9 februari.

