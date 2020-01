Terwijl Australië sinds september kreunt onder de vernietigende bosbranden, verandert de organisator voorlopig niets aan de GP van Australië. “Aangezien het evenement nog twee maanden van ons verwijderd is, behandelen wij de organisatie voorlopig als ‘business as usual‘.” Dat zegt Andrew Westacott, CEO van de race.

Andrew Westacott, CEO van de Australian Grand Prix Corporation, gelooft dat het Formule 1-evenement in maart een positieve noot kan zijn terwijl het land blijft vechten tegen de bosbranden. Westacott noemt het ‘verwoestend’ en ‘verschrikkelijk’ wat er met zijn vaderland gebeurt. Toch handelt zijn organisatie voorlopig zoals voorgaande jaren. “Aangezien het evenement nog twee maanden van ons verwijderd is, behandelen wij de organisatie voorlopig als ‘business as usual’.”

Terwijl verschillende gebieden in de staat Victoria zwaar getroffen zijn, is Melbourne, waar de seizoensopener plaatsvindt, onaangeroerd gebleven. Westacott erkent dat de sterke wind een verandering in de luchtomstandigheden kan veroorzaken. Toch is de organisator van de GP van Australië ondanks de bosbranden ervan overtuigd dat de race zal kunnen doorgaan zoals gepland. “Melbourne zelf wordt niet beïnvloed door de branden, die liggen meer oostelijk, op minstens 200 tot 300 kilometer,” vertelt Westacott in The Independent.



“Op dit moment verwacht ik niet dat de branden de GP zullen beïnvloeden. We weten natuurlijk niet wat er over twee maanden gebeurt,” beseft de Australiër. Daarnaast bevestigt hij ook dat wanneer het evenement plaatsvindt, de organisatie er alles aan zal doen om de getroffenen op welke manier dan ook te ondersteunen.

