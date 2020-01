Hamilton op de bres voor Australië: ‘Half miljoen voor strijd tegen bosbranden’

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton heeft een half miljoen dollar gedoneerd aan organisaties die in Australië strijden tegen de bosbranden. “Als jij ook iets kan missen en je hebt nog niets gegeven, doe het dan ook.”

Bij de hevige bosbranden in Australië zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Natuurorganisaties schatten dat zo’n miljard dieren zijn gestorven in de vlammen. “Het breekt mijn hart om te zien hoe levens van mensen en dieren door het hele land worden verwoest door de bosbranden. Ik heb besloten een half miljoen te doneren om de dierenreddingsdiensten, het Wereld Natuur Fonds en de brandweer te steunen.”

Het is bekend dat Lewis Hamiltoin begaan is het met lot van natuur en dieren in de wereld. “De gedachte dat een miljard dieren een pijnlijke dood hebben gestorven maakt me verdrietig. Ze kunnen geen kant op, het is niet hun schuld. (…) Ik heb zelf Australië vaak bezocht en kunnen zien hoe mooi het land is.”

Over ruim 2 maanden barst het F1-seizoen los in Melbourne, in het zuiden van Australië. Autoriteiten daar verwachten vooralsnog geen negatieve gevolgen van de branden voor het evenement. “Hou je taai, Australië!”, besluit Hamilton op Instagram. “Ik heb gesproken met mensen die in het hart van de bestrijding hun best doen, ik bewonder ze enorm.”

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 9, 2020