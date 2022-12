De Formule 1 overweegt DRS-zones in te korten voor 2023. De Formule 1 moet er volgens FIA’s technisch directeur voor de single seaters, Nikolas Tombazis, voor waken dat het ‘onvermijdelijk of echt makkelijk’ wordt om in te halen met de DRS.

De Formule 1 introduceerde in 2011 de DRS-vleugel om het inhalen te bevorderen. Het aantal inhaalacties is sindsdien gestegen, al klonk er altijd kritiek dat inhaalacties met de DRS te kunstmatig zijn. Met de nieuwe technische regels die dit seizoen zijn geïntroduceerd moeten de Formule 1-coureurs beter in staat zijn om het duel aan te gaan, mede door de mindere vuile lucht die de nieuwe bolides genereren.

Dat de nieuwe regels gewerkt hebben, blijkt uit de cijfers van Pirelli. Zij maakten bekend dat het aantal inhaalacties ten opzichte van 2021 met 30 procent was gestegen. Er vonden maar liefst 785 inhaalacties plaats op de baan, waar dat er vorig jaar nog 599 waren in dezelfde hoeveelheid races.

Lees ook: Review: Dit brachten de nieuwe reglementen de Formule 1 in 2022

Dat roept nu de vraag op of de DRS nog wel nodig is als hulpmiddel. Voor 2023 kijkt de Formule 1 al naar de mogelijkheid om DRS-zones in te korten. “Voor sommige races moeten we misschien wel deze DRS-zones inkorten”, vertelt Nikolas Tombazis, FIA’s technisch directeur voor de single seaters, aan Motorsport.com. “

Ritueel

Waar de Formule 1 wel voor moet waken, is dat het inhalen ‘onvermijdelijk of echt makkelijk’ wordt, stelt Tombazis. “Het moet nog steeds een gevecht zijn. Als het te snel gebeurt, als je een auto ziet naderen, inhalen en zo ziet verdwijnen, dat is in feite slechter dan achteraan rijden en vechten. We moeten hier de juiste balans vinden.”

Onlangs riep Ross Brawn, die zijn taken als directeur bij de Formule 1 neerlegt, op om niet bang te zijn om van alles te proberen om DRS-inhaalacties moeilijker te maken. “We moeten niet bang zijn om de DRS-zones op circuits als Monza in te korten.”

Lees ook: Brawn niet zeker over ‘optimale aantal’ sprintraces in Formule 1

“Daar voelt het een beetje alsof je in de buurt van iemand moet komen, op een knopje moet drukken en dan kan inhalen. Het wordt dan een beetje een ritueel, of niet dan? Het is niet erg indrukwekkend. We moeten niet bang zijn om het gebruik van de DRS in te perken als deze te krachtig is”, aldus Brawn.