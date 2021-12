Dat de sprintkwalificaties volgend jaar terugkeren lijkt zo goed als zeker, maar nieuws over welke locaties deze sprintweekenden mogen organiseren is nog niet officieel bekend. Toch zijn er volgens Motorsport.com al enkele grote kanshebbers, waaronder de Grand Prix van Nederland in Zandvoort.

Formule 1-baas Stefano Domenicali gaf al aan dat hij het aantal sprintkwalificaties wilde verhogen voor het seizoen 2022. Dit seizoen experimenteerde de Formule 1 er drie raceweekenden (Silverstone, Monza, Interlagos) mee, dat moeten er volgend jaar zo’n zes à zeven zijn. Veel nieuws over eventuele veranderingen aan het format of de locaties is er nog niet, maar er zouden al enkele grote kanshebbers zijn.

Meerdere bronnen binnen teams hebben aan Motorsport.com bevestigd dat het om de volgende zes locaties zou gaan: Bahrein, Emilia-Romagna (Imola), Canada, Oostenrijk, Nederland en Brazilië. Dit zou de voorkeur zijn vanuit de Formule 1 zelf, maar het gaat nog niet om definitieve besluiten. De gesprekken zouden zich namelijk pas in een beginstadium bevinden en de teams moeten ook nog akkoord gaan met het voorstel om het sprintformat voort te zetten.

Een groot struikelblok daarbij is nog steeds het budget. Teams moeten sinds dit seizoen namelijk binnen het budgetplafond blijven, maar de mogelijke extra schadeposten door die sprintkwalificaties kunnen de uitgaven aan andere zaken beperken. Dit seizoen kregen de teams daarom een compensatie, maar hoe dit vanaf 2022 afgehandeld moet worden leidt tot wat onenigheid tussen de teams.

