Een nieuwe Grand Prix op voor de Formule 1 onontgonnen terrein, dat betekent nieuwe uitdagingen voor de Formule 1-teams. AlphaTauri-teammanager Graham Watson legt uit wat er voor zijn team allemaal bij de inaugurele Grand Prix van Saoedi-Arabië komt kijken. “Dit soort circuits middenin een stad hebben de toekomst.”

Het was wel even zweten, figuurlijk dan, erkent Watson: de zeevracht die AlphaTauri normaliter naar overzeese races stuurt, zou met twee weken tussen de races in Qatar en Saoedi-Arabië ditmaal met trucks over het land verstuurd worden. Een goede 1500 kilometer. Al kwam er al na iets meer dan honderd een kink in de kabel: de vracht werd bij de Saoedische grens tegengehouden. “We waren zelfs even bang dat het daar voor onbepaalde tijd zou blijven staan.”

Er werd dus gelijk gereageerd op AlphaTauri’s fabriek in het Italiaanse Faenza. Een extra ‘set’ vracht – op de boot goed voor twee en een halve container – werd geprepareerd om dan maar op het vliegtuig te zetten. Alles was in kannen en kruiken, maar toen kwam het bevrijdende woord van de grens tussen Saoedi-Arabië en Qatar: de ‘landvracht’ mocht toch door. “Het was er uiteindelijk nog net op tijd voor ons team dat alles opbouwt”, vertelt Watson.

Lees ook: Paniek in de paddock: ‘Dit toont aan dat we op het randje zitten met triple headers’

Het is, zegt hij, ‘een van die typische mini-uitdagingen waar mensen buiten de sport niet bij stilstaan’. Nog zo eentje, die eerder deze week ook op het bordje van het advance team kwam? “Ze hadden elke dag onderweg naar het circuit met andere wegopbrekingen te maken. Omdat er nog ergens asfalt werd gelegd of wat dan ook. Gelukkig is er inmiddels één duidelijk weg naar het circuit”, grijnst Watson.

(tekst loopt door onder de foto)

AlphaTauri-teammanager Graham Watson.

Zweten

Over de faciliteiten op het in acht maanden uit de grond gestampte Jeddah Corniche Circuit is hij verder zeer te spreken. “Voor een tijdelijk stratencircuit hebben ze de lat heel hoog gelegd. Er is genoeg garageruimte, alle onderkomens zijn meer dan adequaat.” Het enige waar het aan schort? “Airconditioning in de garage.” Afwezig, maar broodnodig. “Toen we hier donderdagmiddag kwamen, was het 33 graden. En de luchtvochtigheid is ook vrij hoog.”

Dat was dus zweten voor de mannen en vrouwen van AlphaTauri. Gelukkig denkt Watson vooral in oplossingen. “We hebben de organisatie nu maar gevraagd of we wat gehuurde airconditioning units naar binnen mogen rollen. Er was vrijdag echter nog geen spoor van die units.” Zelfs als de avond valt – met VT2, de kwalificatie en race die in het donker worden verreden – is het immers nog goed heet in Jeddah. (Andere teams hebben overigens wel airco’s, red.)

Over dat tijdschema gesproken, alle belangrijke sessies beginnen dus wat later dan normaal. Later zelfs dan over een week tijdens het finaleweekend in Abu Dhabi het geval is. Al is het ook weer niet zo extreem als het nachtwerk in bijvoorbeeld Singapore. “Maar je werkt zeker volgens een ander schema. Voor ons kan dat frustrerend zijn. Al snap ik wel waarom: hier ’s middags in de hitte racen, zou heel extreem zijn. En ’s avonds levert het mooie plaatjes op.”

Het gevolg is dat het team om 14:00 uur pas aan het ontbijt zit. Er kan dus uitgeslapen worden, in theorie. Maar met maar weinig tijdsverschil met Europa ‘word je toch op een vrij normale tijd wakker’. “Het gekke is dat je, in zekere zin net als in Singapore, het gevoel hebt dat je meer tijd hebt op een dag. Je zit overdag zelfs wat duimen te draaien in je hotel. Al is het tijdschema qua werk natuurlijk wel hetzelfde.” Zo worden het elke avond dus toch latertjes.

(tekst loopt door onder de foto)

AlphaTauri’s Pierre Gasly verricht nog wat mediaverplichtingen na het vallen van de avond.

Stadsraces

Met Saoedi-Arabië Grand Prix nummer 21 van de 22, is het overkomen van al dit soort kleine obstakels toch wat lastiger dan normaal. “Dit seizoen voelt heel lang. Ik kan me niet eens herinneren hoe ik me bij de eerste race voelde. Een nieuwe race brengt dan nieuwe uitdagingen met zich mee. Maar mensen zijn al moe en afgemat. Het gevolg is dan dat mensen soms net wat chagrijniger zijn”, kan hij daar nog wel om lachen.

Dat 2021 een uitputtingsslag is voor de Formule 1-gemeenschap, is wel evident. Toch is er nog genoeg moois om van te genieten. Zoals een nieuwe race. “Ik kom graag in nieuwe landen. Dat hoort voor mij bij de fun van de Formule 1. Je komt op plekken waar je op vakantie nooit zou komen. Om Saoedi-Arabië voor het eerst te zien, is ook wel interessant en spannend.”

Lees ook: Van de pitmuur tot het podium bij Gasly’s zege in Monza: ‘We waren halfgoden’

De Formule 1-gemeenschap kan binnen vier maanden al op herhaling. Eind maart 2022 is de sport weer in Jeddah. Nog geen anderhalve maand later staat weer een nieuwe race op het programma, in Miami. Ook op een soort hybride stratencircuit. “Dit soort circuits die middenin of aan een stad vast liggen zijn de toekomst”, denkt Watson.

“Volgens mij zei Chase Carey (ex-Formule 1-topman, red.) al dat hij de sport naar de fans wilde brengen, in plaats van de fans naar de sport. Hij wil banen in steden, dichtbij de fans. Zodat mensen bij wijze van spreken hun voordeur achter zich kunnen dichttrekken, de straat oversteken en op het circuit staan.”

FORMULE 1 Magazine nummer 17 ligt nu in de winkels of is hier online te bestellen.