Grote vertragingen in Mexico met het vrachttransport voor de Formule 1 zorgden voor grote zorgen in de paddock. Geen motoren, gereedschap en sommige teams konden zelfs hun garage nog niet eens inrichten op donderdag. “Dit toont aan dat we echt op het randje zitten met triple headers”, meent AlphaTauri-manager Graham Watson.

Het aanzien van de pitstraat op donderdag was opzich niet vreemd. De grote boxen voor de garage met daarin onderdelen, gereedschappen, kleding: eigenlijk alle spullen die teams nodig hebben voor hun weekend. Wat niet klopt aan het beeld is dat het dus donderdag is, op dat moment in het raceweekend zou er volop bedrijvigheid rondom de auto’s moeten zijn. De monocoques staan dan op de bok, motoren worden getest en de fans mogen kort een blik werpen in de garages.

Boosdoener is de mist, in Mexico-Stad gold er lange tijd een landingsverbod waarna eerst de vertraagde lijnvluchten ingehaald moesten worden. Valtteri Bottas arriveerde daardoor bijvoorbeeld te laat op Interlagos voor zijn perssessie Vrachtvliegtuigen waren als laatste aan de beurt, twee van de zes F1-vliegtuigen van DHL stonden lang aan de grond. En toen ze eenmaal mochten vliegen, moesten ze een tussenstop in Miami maken omdat de piloten aan hun urentax zaten. Daardoor kwamen onderdelen pas woensdagmiddag of zelfs donderdagochtend aan op Guarulhos, het vliegveld van São Paulo.

BSR Agency

Nu is de paddock vaak al geen rustige plek, er is altijd rumour. Toch is er op donderdagmiddag stress voelbaar, druk getelefoneer. Sommige personeelsleden lopen er zelfs een beetje verloren bij want het heeft niets te doen. Bij AlphaTauri wordt er plots hard gelachen en fistpumps uigedeeld. “Hij is binnen!” Teammanager Graham Watson licht toe: “We hebben geluk gehad ten opzichte van andere teams. We kregen het grootste deel van onze vracht gistermiddag binnen, wel later dan normaal overigens.” Maar onze motoren nog niet, die zijn net aangekomen.” Toch heeft ook Watson zorgen, met name over Yuki Tsunoda’s motor.

“Hij begon de race vorige week in Mexico met een nieuwe motor maar de wedstrijd duurde niet lang. Na afloop moest alles om 21.30 uur ingepakt zijn voor transport. Daardoor hebben we Tsunoda’s motor niet kunnen doorlichten. Honda heeft een checklist waar minstens zes uur voor nodig is, die hebben we niet kunnen doen. Dus we weten op donderdagmiddag nog niets over de staat van de motor en de eventuele gevolgen van de crash van vorige week. Daar zijn we nu mee bezig.”

Foto: BSR Agency

Aan de andere kant van de garage is het rustiger. “Pierre zal hier niet met dezelfde motor rijden, hij heeft een andere motor uit zijn poule die wel grondig gecheckt is. Het is nu vier uur ’s middags en zijn motor hangt erin.” Zeker is dat het voor vele buren van AlphaTauri een ouderwetse allnighter wordt. De F1 heeft ingestemd met het schrappen van de avondklok die normaal geldt, de technische keuring mag uiterlijk drie uur voor VT1 morgen gedaan worden. “Wij zijn niet voor 1 uur vannacht klaar”, verwacht Watson. “Andere teams zullen nog veel later klaar zijn, vrees ik. Een uur of 4 of misschien wel de hele nacht.”

Het is de mentaliteit, er wordt gestopt als het af is. Bij het verlaten van de paddock om een uur of zeven draaien er volop motoren bij Mercedes, bij Aston Martin wordt met een lineaal de laatste hand gelegd aan de stickers op pr-borden. Toch is de vrachtmalaise van deze week een teken voor Watson. “We zitten echt op de rand met triples. Als alles volgens schema gaat, zijn ze logistiek mogelijk. Maar ook kwetsbaar, hier moeten wel lessen uit getrokken worden. En we doen komende week hetzelfde voor Qatar, daar komt nog het tijdsverschil bovenop. Het hoort erbij maar goed vind ik het niet.”

