In de nieuwste aflevering van Formule 1 Paddockpraat bespreken Frank Woestenburg en Mike Mulder van FORMULE 1 Magazine met Viaplay-commentator Allard Kalff de Grand Prix van Hongarije. Uiteraard komt het sterke optreden van Max Verstappen en McLaren aan bod, maar ook de toekomst van Sergio Pérez.

De Mexicaan had eindelijk weer eens een goede race in Hongarije, maar baarde toch ook opzien met een flinke klapper in de eerste vrije training. Tegelijkertijd deed Daniel Ricciardo het prima als vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri. Vervangt de Australiër volgend jaar Pérez bij Red Bull, zoals hier en daar wordt gefluisterd?

Sterk optreden Verstappen

Uiteraard komt ook het optreden van Max Verstappen op de Hungaroring aan bod, we blikken vast vooruit op de Belgische Grand Prix van komend weekend en Koen Vergeer bespreekt in zijn Uitloopstrook een nieuwe sport: champagne lanceren.



