Bij de Grand Prix van Hongarije behaalden Max Verstappen en Sergio Pérez het 250e en 251e podium voor Red Bull in de Formule 1. Het is een mijlpaal die slechts vier teams eerder behaald hebben: Ferrari, McLaren, Williams en Mercedes. Hieronder blikken we terug op de achttien jaar van Red Bull in de F1 en de mars naar 250 podiums.

Een moeizaam begin

Red Bull kwam in 2005 in de Formule 1 door het Jaguar-team op te kopen. Er werden bekende namen binnengehaald om het team naar de top te krijgen: Günther Steiner, Helmut Marko en Christian Horner leidden het team, David Coulthard zat achter het stuur, en Adrian Newey – wiens auto’s op dat punt al twaalf wereldtitels binnen hadden gehaald – mocht de auto gaan ontwerpen. Maar een vliegende start was het bepaald niet.

Jaguar was een van de slechtste teams op de grid, en het duurde dan ook even voordat Red Bull daar verandering in wist aan te brengen. Het eerste podium van het team kwam na anderhalf jaar. In Monaco veroverde Coulthard de derde plek nadat elke coureur voor hem uitviel of een straf kreeg. Het team was zo blij met dit resultaat, dat Horner het vierde door gekleed in enkel een Superman-cape in het zwembad te springen. Het is een traditie die nog altijd aangehouden wordt als Red Bull in Monaco wint, al is de kledij wel enigszins veranderd sinds die ene dag.

Coulthard krijgt de eerste trofee voor Red Bull, uitgereikt door Superman-acteur Brandon Routh (Motorsport Images)

Het Vettel-tijdperk

De algemene resultaten werden langzaamaan beter, maar podiums bleven schaars. Het tweede podium werd in 2007 behaald op de Nürburgring, dit keer door Mark Webber. Coulthard zette het derde podium van het team op zijn naam in Canada een jaar later. Maar de echte storm van successen kwam pas in 2009. Coulthard ging met pensioen en werd vervangen door Sebastian Vettel. Vettel had in 2008 bij Toro Rosso bereikt wat Red Bull nog niet was gelukt: hij had een race gewonnen. Het duurde welgeteld drie races voordat hij dat resultaat bij Red Bull wist te evenaren. In China scoorden Vettel en Webber het eerste een-tweetje voor Red Bull en daarmee was het hek van de dam.

Van 2009 tot en met 2013 regen Vettel en Webber de podiums aaneen. Vrijwel elke race was minstens een van de twee wel op het podium te zien. Het was een succesreeks die als bijkomend gevolg had dat Vettel vier keer op rij kampioen werd. Die reeks kwam ten einde in 2014 toen er een nieuw motorreglement inging en de slapende reus Mercedes ontwaakte. Webber werd vervangen door Daniel Ricciardo. Red Bull kon de rest nog duidelijk voorblijven maar was absoluut niet opgewassen tegen Mercedes (iets wat in de jaren daarna nog vaak genoeg gezegd zou worden).

Christian Horner reageert op de bijzondere mijlpaal

De zeven magere jaren

In 2014 werden er nog twaalf podiums behaald, maar opvallend genoeg was het merendeel niet van de meervoudige kampioen Vettel, maar van nieuweling Ricciardo. Vettel mocht vier keer op het podium plaatsnemen, Ricciardo acht keer, waarvan drie overwinningen. Het jaar daarop vertrok Vettel naar Ferrari en nam Daniil Kvyat zijn plek in. Vettel had het juiste moment gekozen om te vertrekken, want in 2015 haalde Red Bull slechts drie podiums: twee voor Ricciardo, één voor Kvyat.

Er moest iets veranderen. Het team was op zoek naar een nieuwe Vettel, en in 2016 kreeg Red Bull dat in de vorm van een jonge Nederlander. Hoewel Max Verstappen op dat moment nog te jong was om op de Nederlandse wegen te mogen rijden, zette hij al geweldige resultaten neer in zijn Toro Rosso. Reden genoeg dus om voor de vijfde race dat seizoen naar Red Bull te halen – al wist Kvyat als slotakkoord nog wel een podium te veroveren voordat hij terugging naar Toro Rosso. Verstappen en Ricciardo bleek een waardevolle combinatie. In 2016, 2017 en 2018 behaalden zij samen 39 podiums, ondanks dat Red Bull duidelijk het derde team was achter Ferrari en Mercedes.

Na het vertrek van Ricciardo ging het weer wat minder. Verstappen stond nog vaak genoeg op het podium in 2019 en 2020, maar datzelfde kon niet gezegd worden van zijn teamgenoten. Pierre Gasly behaalde in zijn tien races voor Red Bull geen enkel podium, en Alexander Albon kon het in anderhalf jaar slechts twee keer voor elkaar krijgen. In diezelfde periode stond Verstappen twintig keer op het podium.

De enige keer dat Albon en Verstappen samen op het podium stonden, was in Bahrein 2020 (Motorsport Images)

Het Verstappen-tijdperk

De titanenstrijd van 2021 bracht daar verandering in. Met Sergio Pérez naast zich kon Verstappen voor het eerst een serieuze gooi naar de titel doen. Vijf podiums voor Pérez, achttien voor Verstappen, en in totaal elf overwinningen. Het was een prestatie die bekroond werd met de titel in de fenomenale finale in Abu Dhabi. De eerste titel voor Verstappen en de eerste titel voor Red Bull in zeven jaar tijd.

2022 was bij vergelijking een stuk makkelijker. Sterker nog: dat jaar waren er slechts twee races dat er geen Red Bull op het podium stond. De tweede titel van Verstappen was vier races voor het einde al een feit, dit keer samen met de constructeurstitel. Aan het einde van 2022 stond de podiumteller al op een mooie 234.

Aan dit jaar hoeven we weinig woorden vuil te maken. Red Bull heeft elf van de eerste elf races gewonnen en daarnaast nog zes podiums behaald. Al met al staat de teller daardoor na Hongarije op 251. Met nog het halve seizoen te gaan, bestaat er haast geen twijfel over dat Red Bull dit aantal nog verder op zal krikken dit jaar.

De podiumzitters van Red Bull Max Verstappen 88 Sebastian Vettel 65 Mark Webber 41 Daniel Ricciardo 29 Sergio Pérez 22 Daniil Kvyat 2 Alexander Albon 2 David Coulthard 2