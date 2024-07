Sergio Pérez staat onder grote druk bij Red Bull vanwege zijn grote achterstand op Max Verstappen. Zal hij na de zomerstop nog de teamgenoot van de Nederlander zijn? “We hebben dit niet eerder gezien en dat is zorgwekkend”, zegt coureur Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Of hij tweede coureur binnen Red Bull blijft heeft de Mexicaan de komende races vooral zelf in de hand, meent verslaggever Gerard Bos in de podcast. “Als hij in Hongarije weer in Q1 eruit gaat of in de race totaal niet opvalt, dan denk ik dat hij het vonnis over zichzelf afkondigt. Hij moet nu gaan leveren, als hij dat niet doet dan hoeven we alleen maar onze landgenoot Nyck de Vries te bellen om te vragen wat er dan gebeurt.”

Waar Pérez in de beginfase van het seizoen Verstappen nog redelijk kon bijbenen in de kwalificatie, loopt het verschil in de laatste races behoorlijk op. “Het gat is te groot. Dat hebben we niet eerder gezien en dat is zorgwekkend,” meent Bleekemolen. “Het wordt niks meer met Pérez”, vult Bos aan. “Die jongen bezwijkt onder de druk.”

De vraag is wie hem dan zou moeten vervangen en daarover is Bleekemolen helder: “Ik vind dat ze Lawson erin moeten zetten. Hij had zo’n indrukwekkend debuut. Natuurlijk is hij onervaren en zal het niet makkelijk zijn, maar ik denk dat je met Ricciardo als vervanger nu ook niet heel veel verder komt.”

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcast of Youtube.



