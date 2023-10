Samen met Jeroen Bleekemolen blikken we alvast vooruit op de Grand Prix van Qatar. Hier kan Max Verstappen al op zaterdag zijn derde wereldtitel in de wacht slepen. Is dit wel goed voor de sport? En wat vinden we ervan dat dit oliestaatje dik betaalde om de komende tien jaar op de F1-kalender te staan?

Ook behandelen we het aangepaste reglement dat vanaf 2026 van kracht is waarbij naast de motoren ook het ontwerp op de schop gaat, we hebben het over de tegenvallende kaartverkoop van de GP van Las Vegas en het gerucht dat Apple wel eens de tv-rechten van de Formule 1 in handen kan gaan krijgen. Dit en meer in deze aflevering waarbij vanuit de redactie André Venema en Bas Holtkamp aansluiten.

Mis het niet: beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



